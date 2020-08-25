25.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

Когда выйдет 2 сезон сериала «Желтый глаз тигра»?

13:12 25.08.2020 Фото: 1rre.ru
0

Российский сериал «Желтый глаз тигра» получил самые высокие оценки не только критиков, но и зрителей. Однако сюжетная линия в последней 16 серии оказалась не законченной и требует продолжения.

Когда выйдет 2 сезон сериала «Желтый глаз тигра»?
Жанр сериала — криминальный детектив с популярными российскими актерами в ролях

Российский сериал «Желтый глаз тигра» завоевал одобрение и сердца многих зрителей, поэтому большинство ждут продолжение сезона. Криминальный детектив 90-х годов и захватывающий сюжет держит в напряжении зрителей от начала и до конца. А виновником всему янтарь, на котором можно неплохо заработать. Но куда важнее любовь, дружба и человечность.
Сюжет российского сериала «Желтый глаз тигра» увлекает с первой минуты.
Россияне смогли познакомиться с новым российским сериалом режиссера Марка Горобца «Желтый глаз тигра» ужу в ноябре 2018 года. В сериале 16 серий и захватывающий сюжет, который по достоинству смогли оценить зрители. Жанр сериала — криминальный детектив с популярными российскими актерами в ролях.

Сюжет сериала насыщен страстями и жизненными ситуациями. Эта история началась в далеком 1988 году в городе Калининграде, там, где море, песок, солнце и много янтаря. Четверо друзей окончили школу, и теперь перед ними взрослая жизнь и много планов. Главный герой Сергей встречается с его возлюбленной Машей, но вынужден на время с ней расстаться, поскольку едет в Москву получать образование.

Но Маша и его 3 друзей остаются в Калининграде и связывают свою судьбу с янтарем. Янтарный бизнес приносит хороший доход и все хотят стоять во главе этого прибыльного дела, устранив мешающих конкурентов. Со временем даже некогда крепкая дружба будет трещать по швам под напором денег и власти. А любовь пройдет испытаниями временем и жизнью.

Какие российские актеры приняли участие в сериале «Желтый глаз тигра»

Роли исполняют популярные и многими любимые российские актеры. Главная роль досталась талантливому актеру Павлу Прилучному, известному многим по фильмам «Мажор» и «Беги». Он исполнил роль Сергея Звягинцева, простого калининградского выпускника, у которого вся жизнь, полная грандиозных планов, впереди. Но не все так гладко пошло, как намечалось.

Также в сериале задействованы актеры:

Карина Андоленко, известная зрителям по фильмам «Рябиновый вальс» и «Арифметика подлости». В сериале «Желтый глаз тигра» она играет возлюбленную главного героя, любовь к которой осталась на всю жизнь, хотя их дороги разошлись;
Максим Костромыкин, известный по фильмам «Обратная сторона луны», «Метод» (у него около 50 работ). В сериале актер играет роль Григория Васильева или «Василька» закадычного друга главного героя;
Роман Курцын, известный по фильмам «Крым», «Я худею» и другие. В сериале играет Михаила Бойко по прозвищу «Куплет», который тоже является одним из друзей детства главного героя;

Иван Ивашкин, известный по фильмам «Глухарь 2», «Операция «Сатана»» и другие. В сериале он играет роль Костю Левшина, который является третьим другом детства Сергея Звягинцева.

Кроме этих актеров, в криминальном сериале играют еще Татьяна Ходорова, Виталий Кищенко, Светлана Степанковска и другие.
Поклонники сериала «Желтый глаз тигра» ждут продолжения, дата его выхода.

Российский сериал «Желтый глаз тигра» получил самые высокие оценки не только критиков, но и зрителей. Однако сюжетная линия в последней 16 серии оказалась не законченной и требовала продолжения. Создатели сериала учли успех, и желание зрителей посмотреть продолжение истории. По предварительным прогнозам новый сезон сериала выйдет с середины ноября 2020 года. Хотя официальной информации от создателей сериала «Желтый глаз тигра» пока не поступало.

Интересно, что первоначальное название сериала было вовсе не «Желтый глаз тигра», а «Янтарь». Вероятно, потому что главным виновником всех разборок в сериале был именно янтарь. Снимали сериал в самом Калининграде и на Куршской косе. Эти места известны своими богатыми залежами янтаря и его добычи.

Продолжение сериала «Желтый глаз тигра», конечно, будет снят и показан для зрителей. Он будет также интересен и с захватывающим сюжетом.

Источник: 1rre.ru

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Смотрели 1 сезон?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Возобновят очное обучение с 1 сентября 2020 года вузы. Что важно знать
13:45 25-08-2020
Возобновят очное обучение с 1 сентября 2020 года вузы. Что важно знать
Замял Toyota и скрылся с места ДТП неизвестный водитель во дворе дома по ул. Ленина в Бердске
13:30 25-08-2020
Замял Toyota и скрылся с места ДТП неизвестный водитель во дворе дома по ул. Ленина в Бердске
Идеальную жену по знаку Зодиака назвали астрологи. Узнай свою оценку!
13:29 25-08-2020
Идеальную жену по знаку Зодиака назвали астрологи. Узнай свою оценку!
День осеннего равноденствия в сентябре 2020: Что нужно сделать в этот день для защиты от нечистой силы
13:16 25-08-2020
День осеннего равноденствия в сентябре 2020: Что нужно сделать в этот день для защиты от нечистой силы
Интоксикацию у Навального подтвердили врачи клиники Charite в Берлине
13:15 25-08-2020
Интоксикацию у Навального подтвердили врачи клиники Charite в Берлине
Ефремов вернул адвоката Пашаева
13:15 25-08-2020
Ефремов вернул адвоката Пашаева
Факты о самом непредсказуемом знаке Зодиака. Они самые частые пациенты психолога
13:14 25-08-2020
Факты о самом непредсказуемом знаке Зодиака. Они самые частые пациенты психолога
Когда выйдет 2 сезон сериала «Желтый глаз тигра»?
13:12 25-08-2020
Когда выйдет 2 сезон сериала «Желтый глаз тигра»?
БердскРабота в Бердске: аптечный склад «Катрен» примет на работу
13:05 25-08-2020
Работа в Бердске: аптечный склад «Катрен» примет на работу
Безбашенный эксперимент: В 10 000 литров кока-колы высыпал соду на видео Новосибирский блогер
13:04 25-08-2020
Безбашенный эксперимент: В 10 000 литров кока-колы высыпал соду на видео Новосибирский блогер