Когда выйдет 2 сезон сериала «Желтый глаз тигра»?

Российский сериал «Желтый глаз тигра» получил самые высокие оценки не только критиков, но и зрителей. Однако сюжетная линия в последней 16 серии оказалась не законченной и требует продолжения.

Жанр сериала — криминальный детектив с популярными российскими актерами в ролях

Российский сериал «Желтый глаз тигра» завоевал одобрение и сердца многих зрителей, поэтому большинство ждут продолжение сезона. Криминальный детектив 90-х годов и захватывающий сюжет держит в напряжении зрителей от начала и до конца. А виновником всему янтарь, на котором можно неплохо заработать. Но куда важнее любовь, дружба и человечность.

Сюжет российского сериала «Желтый глаз тигра» увлекает с первой минуты.

Россияне смогли познакомиться с новым российским сериалом режиссера Марка Горобца «Желтый глаз тигра» ужу в ноябре 2018 года. В сериале 16 серий и захватывающий сюжет, который по достоинству смогли оценить зрители. Жанр сериала — криминальный детектив с популярными российскими актерами в ролях.

Сюжет сериала насыщен страстями и жизненными ситуациями. Эта история началась в далеком 1988 году в городе Калининграде, там, где море, песок, солнце и много янтаря. Четверо друзей окончили школу, и теперь перед ними взрослая жизнь и много планов. Главный герой Сергей встречается с его возлюбленной Машей, но вынужден на время с ней расстаться, поскольку едет в Москву получать образование.

Но Маша и его 3 друзей остаются в Калининграде и связывают свою судьбу с янтарем. Янтарный бизнес приносит хороший доход и все хотят стоять во главе этого прибыльного дела, устранив мешающих конкурентов. Со временем даже некогда крепкая дружба будет трещать по швам под напором денег и власти. А любовь пройдет испытаниями временем и жизнью.

Какие российские актеры приняли участие в сериале «Желтый глаз тигра»

Роли исполняют популярные и многими любимые российские актеры. Главная роль досталась талантливому актеру Павлу Прилучному, известному многим по фильмам «Мажор» и «Беги». Он исполнил роль Сергея Звягинцева, простого калининградского выпускника, у которого вся жизнь, полная грандиозных планов, впереди. Но не все так гладко пошло, как намечалось.

Также в сериале задействованы актеры:

Карина Андоленко, известная зрителям по фильмам «Рябиновый вальс» и «Арифметика подлости». В сериале «Желтый глаз тигра» она играет возлюбленную главного героя, любовь к которой осталась на всю жизнь, хотя их дороги разошлись;

Максим Костромыкин, известный по фильмам «Обратная сторона луны», «Метод» (у него около 50 работ). В сериале актер играет роль Григория Васильева или «Василька» закадычного друга главного героя;

Роман Курцын, известный по фильмам «Крым», «Я худею» и другие. В сериале играет Михаила Бойко по прозвищу «Куплет», который тоже является одним из друзей детства главного героя;



Иван Ивашкин, известный по фильмам «Глухарь 2», «Операция «Сатана»» и другие. В сериале он играет роль Костю Левшина, который является третьим другом детства Сергея Звягинцева.

Кроме этих актеров, в криминальном сериале играют еще Татьяна Ходорова, Виталий Кищенко, Светлана Степанковска и другие.

Поклонники сериала «Желтый глаз тигра» ждут продолжения, дата его выхода.

Российский сериал «Желтый глаз тигра» получил самые высокие оценки не только критиков, но и зрителей. Однако сюжетная линия в последней 16 серии оказалась не законченной и требовала продолжения. Создатели сериала учли успех, и желание зрителей посмотреть продолжение истории. По предварительным прогнозам новый сезон сериала выйдет с середины ноября 2020 года. Хотя официальной информации от создателей сериала «Желтый глаз тигра» пока не поступало.

Интересно, что первоначальное название сериала было вовсе не «Желтый глаз тигра», а «Янтарь». Вероятно, потому что главным виновником всех разборок в сериале был именно янтарь. Снимали сериал в самом Калининграде и на Куршской косе. Эти места известны своими богатыми залежами янтаря и его добычи.

Продолжение сериала «Желтый глаз тигра», конечно, будет снят и показан для зрителей. Он будет также интересен и с захватывающим сюжетом.

Источник: 1rre.ru