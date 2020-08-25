Как правильно выбрать орехи на Ореховый Спас 29 августа 2020 года? Что нужно делать в данный Спас Нерукотворный

У Орехового Спаса есть несколько названий. Одно из них – Спас Нерукотворный.

Считается, что именно в этот день орехи дозревают и можно начинать их сбор

Третий Спас отмечается каждый год 29 августа. Наши предки в этот день пекли хлеб, собирали поспевшие орехи и торговали на ярмарках льняным полотном. В народе говорили: «Первый Спас - на воде стоят; Второй Спас - яблоки едят; Третий Спас - на зеленых горах холсты продают».

История праздника

У Орехового Спаса есть несколько названий. Одно из них – Спас Нерукотворный. Библейское предание гласит, что после сна Иисус Христос умылся и вытер лицо полотенцем. И на этом полотенце отпечатался лик Сына Божьего, с которого впоследствии написали первые иконы Спаса Нерукотворного. Полотно с ликом Христа исцелило правителя города Эдессы, благодаря чему православие в этих местах стало распространяться гораздо активнее. С тех пор Нерукотворный Образ Христа является символом этого дня. Славяне верили, что Господа создал сам Всевышний, и это событие надо почитать.



Ореховый Спас - пожалуй, самое народное название этого праздника. Считалось, что именно в этот день орехи дозревают и можно начинать их сбор. Урожай несли в церковь, освящали и делали из него заготовки на зиму.

Также Третий Спас часто называют Хлебным - в этот день принято было выпекать хлеб из нового урожая. По приметам, в одно лето не могло быть одинаково богатого урожая орехов и пшеницы, поэтому если в этот год хорошо уродилась пшеница, то на следующий готовьтесь собирать орехи в немыслимых количествах.

Еще одно название - Холщовый Спас. Возникло оно потому, что в этот день крестьяне разворачивали ярмарки, на которых продавали полотна и холсты, овощи и фрукты. Уйти с такого рынка с пустыми руками считалось плохой приметой, поэтому каждый гость ярмарки обязательно что-нибудь, да покупал.

Традиции

Праздновали Ореховый Спас уже не с таким размахом, как Яблочный и Медовый. Лето заканчивалось, начинались холода. И люди старались поскорее заготовить еду в своих амбарах.

В первую очередь, с полей убирали рожь и пшеницу. А хозяйки ткали полотна, чтобы обеспечить свои семьи одеждой.

В обед шли в церковь, чтобы освятить хлеб и пироги из нового зерна. Молились перед иконой мученика Диомида.

К вечеру крестьяне, как и в Медовый Спас, чистили целебные подземные источники, чистили колодцы - готовились к осени и зиме. А уже потом садились за стол. Подавать принято было настойку на основе грецких орехов, а также хлеб и пироги.

Ну и заканчивали день мытьем в бане. Люди делали веники из орешника, который, как верили, защищал их от болезней и сглаза.

Приметы

Если журавли полетели на юг – Покров (14 октября) будет морозным.

Начался дождь с грозой – осень ожидается теплой.

Ecли много opexoв в этoм гoду, тo будeт мнoгo xлeбa в будущeм гoду.

При сборе орехов попался плод с червяком – ждать беды.

Чтобы отвести от себя порчу, нужно было съесть первый орех самому, а второй отдать первому попавшемуся человеку.

Сорвешь первый орех, и каким он на вкус будет, таким и следующий год будет: спелый орех - жди большой любви и добрых вестей, неспелый - скоро появятся важные новости, гнилой - к большой беде, а горький - к проблемам.

Полезные свойства орехов

У каждого вида орехов, конечно же, есть свои уникальные свойства, ведь плоды отличаются не только по форме, размеру и вкусу, но и по составу. Но общие полезные свойства есть у всех орехов. Расскажем о пяти из них.

1. Источник энергии

Орехи очень питательны и калорийны, они содержат в себе большое количество полезных растительных жиров. В отличие от продуктов, содержащих животные жиры, орехи не содержат "вредный" холестерин. Съев всего лишь горсть орешков, можно почувствовать себя сытым и полным сил.

2. Источник витаминов и полезных веществ

Здесь все индивидуально - в каждом виде орехов преобладают разные компоненты. Например, фундук содержит в больших количествах витамины А и Е и, как считается, улучшает деятельность головного мозга. Кстати, фундук лучше всего есть сырым - из-за термической обработки он может потерять всю свою пользу. Миндаль богат калием, железом и фосфором, а еще за ним закрепилась слава сильного афродизиака. В грецких ореха содержатся полезные аминокислоты и минералы, помогающие при авитаминозе, гипертонии и даже зубной боли. А кедровые орешки усиливают иммунитет и помогают бороться со стрессом.

3. Источник белка

Орехи какого бы вида вы ни любили, будьте уверены - в них огромное количество белка, причем, белка растительного. В отличие от животного он гораздо лучше усваивается. Поэтому орехи - незаменимый продукт для спортсменов и тех, кто хочет набрать мышечную массу.

4. Долго хранятся

Орехи можно покупать впрок - хранятся они долго, хотя и не бесконечно. В зависимости от вида, хранить орехи можно от 2-3 недель (кедровые) до полугода (грецкие). Покупая фасованные орехи, обязательно проверяйте даты упаковки и сроки годности.

5. Отличный перекус

Орехи - вкусный и полезный перекус в середине дня. Чтобы избежать соблазна покупать вредные шоколадки и печенье, запаситесь орешками - они быстро насыщают, не вредят фигуре и полезны для здоровья.

При всей своей пользе, орехи могут нанести немалый вред, если не соблюдать меру. Поэтому не стоит сильно ими злоупотреблять.

Дневная норма орехов:

Грецкий - 30 г

Арахис - 30 г



Кешью - 40 гКедровые - 40 гМиндаль - 30 гФисташки - 40 г

Как выбрать орехи

При покупке орехов лучше всего выбирайте те, что в скорлупе - она защищает ядрышки от повреждений. Взяв орех в скорлупе, потрясите его над ухом - если услышите, как ядро перекатывается внутри оболочки, значит, орех старый. Скорлупа должна быть цельной, без трещин. Конечно, это правило не действует для фисташек - их скорлупа как раз должна быть открыта. Легко проверить, открылась ли фисташка самостоятельно или ей помогли - попробуйте свести кончики открытых скорлупок. Если они легко сложатся - значит, фисташки раскрыли механически раньше времени, а если нет - значит фисташка зрелая и раскрылась сама.

Когда вы берете очищенные орехи, отдавайте предпочтение фасованным. На упаковке обязательно проверяйте маркировку - состав и срок годности. Орехи хранятся хотя и долго, но не бесконечно, поэтому не стоит запасаться ими на несколько лет вперед.

Выбирая орехи на рынке на развес, обязательно пробуйте ядрышки - вкус и аромат не должны быть кислым. Если, откусив орех, вы почувствовали горечь, лучше воздержаться от покупки - орехи очень жирные, а жир при неправильном хранении быстро становится прогорклым и непригодным для употребления в пищу.

Чтобы избежать порчи орехов, хранить очищенные ядра лучше всего в темном сухом месте, в плотно закрытом контейнере. Орехи в скорлупе можно в банку не убирать, но лучше тоже спрятать в темный шкаф.

Рецепты к Ореховому Спасу

Третий Спас хотя и отмечается с наименьшим размахом, но все равно собирает вечером за общим столом всю семью. Мы подготовили рецепты нескольких простых блюд, которыми можно в этот день порадовать близких.

Ореховое печенье

Сливочное масло (150 г) должно быть мягким, поэтому заранее достаньте его из холодильника. Пока оно согревается, мелко измельчите 100 г орехов в блендере - это могут быть как орехи одного вида, так и ассорти. Затем в общей миске соедините орехи, 100 г муки, пакетик ванильного сахара, небольшое количество сахарной пудры и половину чайной ложки соли. Все перемешайте, затем добавьте растаявшее сливочное масло и 1 яйцо, и снова перемешайте. Еще 100-150 г муки нужно постепенно всыпать в получившуюся смесь, замесив крутое тесто. Готовому тесту дайте постоять минут 10-15, за это время разогрейте духовку до 180 градусов.

Тесто раскатайте на пергаменте до толщины 2-3 мм. С помощью формочки вырежьте печенье, лишнее тесто уберите - его можно раскатать еще в один пласт. Пергамент с вырезанным печеньем положите на противень.

Выпекайте в разогретой духовке в течение 10-15 минут.

Салат с курицей и орехами

Полкило куриной грудки отварите в подсоленной воде. Готовое остывшее мясо нарежьте мелкими кубиками. Такими же кубиками нарежьте 300 г консервированного ананаса. К ананасу при желании можно добавить виноград. 3-4 листа салата нарвите руками на маленькие кусочки. 100 г грецких орехов, миндаля или фундука как следует измельчите в блендере. Закиньте их на сухую сковороду, чтобы вышла лишняя влага.

Все ингредиенты смешайте и заправьте сметаной или легким майонезом.

Шампиньоны с орехами и сыром

Десяток крупных шампиньонов с большими шляпками вымойте и высушите. Вытащите из них ножки и очень мелко нарежьте. Шляпки слегка обжарьте на растительном масле с двух сторон. На крупной терке натрите 150 г сыра, мелко нарежьте 2-3 зубчика чеснока. Полстакана грецких орехов измельчите, затем подсушите на сковороде без масла. В общую миску выложите натертый сыр, измельченные орехи, чеснок и ножки шампиньонов. Добавьте в смесь 4 столовые ложки сливок и как следует перемешайте. Полученной массой начините шляпки и уложите их на противень, застеленный пергаментом. Отправьте закуску в разогретую до 200 градусов духовку на 5-10 минут.

Источник: kp.ru