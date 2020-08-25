День осеннего равноденствия в сентябре 2020: Что нужно сделать в этот день для защиты от нечистой силы

В честь равноденствия гуляли две недели - семь дней до и семь после. И верили, что вода в это время обладает особой силой - детям придает здоровья, а девушкам дарит красоту, так что умываться старались почаще.

Солнце пересекает небесный экватор и переходит из северного полушария в южное

Действительно ли день равен ночи, почему в северном полушарии весна длиннее, чем в южном, какое чудо сотворили индейцы-майя и как наши предки гадали по рябине - вот несколько фактов о Дне осеннего равноденствия 2020 года.

Как Солнце увеличивает нам весну: День равноденствия по-научном

Солнце пересекает небесный экватор и переходит из северного полушария в южное. В первом таким образом начинается астрономическая осень, а во втором, соответственно, весна. Земля занимает вертикальное положение относительно своей звезды (то есть Солнца). Северный полюс прячется в тень, а Южный, наоборот, "переходит на светлую сторону". Вот что такое День осеннего равноденствия с точки зрения науки. Собственно, все ясно из названия - на всей планете и день, и ночь длятся примерно по 12 часов. Почему примерно? Дело в том, что день все же немного длиннее (на несколько минут), это связано с особенностями преломления световых лучей в атмосфере. Но к чему нам углубляться в сложные астрономические дебри - речь идет о нескольких минутах, так что будем считать, что оба времени суток уравниваются.

Многие уверены, что осеннее равноденствие имеет четкую дату - 22 сентября. Это не так - "солнечный переход" происходит каждый раз в разное время, причем разброс составляет три дня. В 2020 году это случится 23 сентября в 01:54 (по Гринвичу) или в 03:54 (по Москве). После световой день начнет постепенно сокращаться, пока не достигнет своего минимума 22 декабря. И начнется обратный процесс - солнце станет светить все дольше, и в 20-х числах марта все опять уравняется - на этот раз уже в День весеннего равноденствия.

Кстати, жителям нашей страны, можно сказать, повезло. В северном полушарии астрономический осенне-зимний сезон (179 дней) ровно на неделю короче, чем в южном. Впрочем, по русской зиме этого особо не скажешь.

При чем тут Октоберфест: как праздновали в древности и сегодня

С астрономией вроде понятно, переходим к совсем ненаучной, но гораздо более интересной составляющей этого праздника. День равноденствия почти у всех народов всегда был связан с мистикой и различными магическими ритуалами, призваными задобрить высшие силы.

Например, Мабон. Так у язычников-кельтов назывался праздник второго урожая и созревания яблок, отмечали который как раз осенью в день равноденствия. Он входил в перечень восьми праздников Колеса года - древнего календаря, в котором ключевые даты как раз основаны на изменениях положения Земли относительно Солнца.

Как это часто бывает с языческими праздниками, древние традиции не сказать, чтобы совсем позабыты. Причем чтут окончание сбора урожая не только на земле древних кельтов. Даже знаменитый немецкий Октоберфест многие исследователи считают дальним родственником Мабона.

Ну и как тут не вспомнить про Стоунхендж - по одной из версий, легендарные мегалиты строилось именно для ритуалов в честь астрономических изменений - дней равноденствия и солнцестояния. Современные "друиды" приезжают на эти даты в Стоунхендж и сегодня. Власти разрешают неоязычникам проводить там свои фестивали, а те взамен обязуются вести себя прилично и не портить объект культурного наследия.

А вот в Японии День равноденствия вообще является официальным праздником. Тут тоже прямой отсыл к религиозным обычаям, только не языческим, а буддистским. В буддизме этот день называется Хиган, и связан он с почитанием умерших предков. Японцы навещают их могилы, а также готовят дома исключительно вегетарианскую еду (главным образом рисовые лепешки и бобы) как дань уважения запрету на убийство живых существ.

Свет Пернатого змея: чудеса в День равноденствия

На территории современной Мексики есть сооружение, оставшиеся со времен древних майя. Пирамида Пернатого змея (Кукулькан) в городе Чечен-Ица, что на полуострове Юкатан, спроектирована так, что в дни равноденствия Солнце создаёт на ее лестнице причудливые узоры из света и тени. Эти солнечные блики в итоге складываются в изображение - верно, того самого змея. Считается, что если в те три часа, что длится световая иллюзия, оказаться на вершине пирамиды и загадать желание, оно обязательно сбудется. Поэтому два раза в год к Кукулькану стремятся толпы туристов и некоторых до сих пор верящих в пернатых змеев местных.

Впрочем, похожее чудесное явление можно увидеть и поближе - во французском Страсбурге. Дважды в год, в дни весеннего и осеннего равноденствия, зеленый луч из витража местного Кафедрального собора падает строго на готическую статую Христа. Сам витраж с изображением Иуды появился на здании в 70-х годах XIX века. А уникальное световое явление заметили только спустя почти сто лет, причем не священнослужители, а математик. Ученый сразу сделал вывод, что тут имеет место некий "код да Винчи", и создатели окна таким образом специально зашифровали важное послание для потомков. Суть этого сообщения до сих пор так никто и не разгадал, что не мешает жаждущим чуда туристам стремиться к собору каждые весну и осень.

Рябина убережет от нечистой силы: день осеннего равноденствия у славян

У нас день равноденствия тоже вниманием не обходили. С этой даты у предков-славян начинался месяц, посвященный языческому богу Велесу, назывался он Радогощь или Таусень. В честь равноденствия гуляли две недели - семь дней до и семь после. И верили, что вода в это время обладает особой силой - детям придает здоровья, а девушкам дарит красоту, так что умываться старались почаще.

Во времена крещеной Руси День равноденствия заменился христианским праздником Рождества Богородицы. Но суеверия никуда не делись. Например, в народе считали, что сорванная в это время рябина будет защищать дом от бессонницы и вообще от напастей, которые насылает нечистая сила. Рябиновые кисти вместе с листьями выкладывали между оконными рамами в качестве оберега от нечистой силы. А по количеству ягод в гроздях смотрели, ждать ли суровую зиму. Чем их больше - тем сильнее завернут морозы. Также по погоде в этот день определяли, какой будет дальнейшая осень - если солнце, значит дожди и холода придут ещё нескоро.

В домах к празднику обязательно пекли пироги с капустой и брусникой и угощали ими гостей.

Источник: kp.ru