Субсидии на 1,5 млн рублей попросили фитнес-клубы у Мишустина

Только радикальные шаги правительства позволят государству обеспечить прежнюю налоговую базу, помогут предотвратить падение рынка и появление огромного количества безработных, а также снизят фактор роста социальной напряженности.

Фитнес-клубы открыли 24 августа в регионе

Национальное фитнес-сообщество направило премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо с предложением внедрить новый пакет мер в поддержку фитнес-индустрии. Предприниматели обосновали необходимость введения дополнительных мер тем, что фитнес-индустрия до сих пор находится в кризисной ситуации, банкротства в сфере уже достигли показателя в 30%, и эта цифра может вырасти более чем в два раза за пол года, если оперативно не оказать помощь отрасли. При этом, суммарный объем отечественного рынка спортивно-оздоровительных услуг до пандемии составлял 167 млрд. руб. в год. Ежегодно отрасль делала налоговые отчисления свыше 43,64 млрд. руб., в том числе социальные налоги и НДФЛ — 27,8 млрд. руб., а также налог на доход — 15,84 млрд. руб. Спортивно-оздоровительная отрасль предоставляла 768 тыс. рабочих мест.

Среди предложенных мер, которые ранее не были озвучены:

1. Внедрить субсидии для предпринимателей спортивно-оздоровительной отрасли в размере 1,5 млн. рублей, что позволит компенсировать первоочередные расходы на выплату заработной платы сотрудникам, частичное погашение арендных платежей и кредитов.

2. Распространить действие уже принятых мер поддержки на все предприятия пострадавшей спортивно-оздоровительной отрасли вне зависимости от размера и наличия в реестре МСП и ОКВЭД. Критично важно, что для причисления к пострадавшей спортивно-оздоровительной отрасли коды ОКВЭД могут быть указаны как в основном, так и в дополнительном виде деятельности. Это позволит помочь всем представителям пострадавших отраслей, у кого деятельность попадает не только в основной, но и в дополнительный ОКВЭДы.

3. Повысить порог УСН до 2 млрд. руб., приведя в соответствие с существующими критериями оборота МСП.

4. Ввести каникулы по страховым взносам с заработной платы и НДФЛ.

5. Изменить принятое решение по снижению страховых взносов до 15% на безусловное, без ограничения (сейчас - только с части превышающей МРОТ). Сделать на всю сумму 15%.

6. Увеличить лимит по ежемесячным авансовым платежам по налогу на прибыль до 800 млн. рублей.

7. Выдать беспроцентные ссуды из бюджета на сумму равную ранее уплаченных налогов этим предприятием за 2019 год.

8. Ввести мораторий на увеличение тарифов на коммунальные услуги сроком на 3 года.

Также предлагается спроецировать рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по открытию объектов фитнес-индустрии в территориальных Управлениях Роспотребнадзора на все субъекты Российской Федерации. В ряде регионов отрасль столкнулась с завышенными и даже невыполнимыми требованиями, которые ведут к серьезному усложнению ситуации.

Данные меры должны быть распространены для всех предприятий, организаций, вне зависимости от организационной формы, размера и наличия в реестре МСП, а также принадлежности к ОКВЭД.

Елена Силина, президент Национального фитнес-сообщества:

- Только радикальные шаги правительства, а именно новая экономическая и регуляторная политика, позволят государству обеспечить прежнюю налоговую базу, помогут предотвратить падение рынка и появление огромного количества безработных, а также снизят фактор роста социальной напряженности. Предложенные шаги позволят до конца 2023 г. восстановить и поднять отрасль из глубочайшего кризиса, позитивно повлиять на увеличение ВВП и уровень благосостояния и здоровья граждан.