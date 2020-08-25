Бомжа забил руками и битой до смерти ради развлечения в гаражах 14-летний мальчик

Подросток скрылся с места преступления, а мужчина скончался в больнице. Убийцу заключили под стражу.

Мальчик скрылся с места преступления

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту обнаружения в апреле 2020 года около гаражей, расположенных у дома на ул. 27 Северная в г. Омске, неизвестного мужчины с травмами шеи и головы, который впоследствии скончался в лечебном учреждении, по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

В результате грамотно проведенного комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователи совместно с сотрудниками полиции в августе смогли установить, что к преступлению причастен 14-летний подросток, состоявший на учете как ранее совершавший преступления - кражи, сообщает СК Омска.

По версии следствия, 5 апреля подозреваемый из хулиганских побуждений жестоко избил руками и битой незнакомого 50-летнего мужчину без определенного места жительства, после чего скрылся с места преступления.

Задержанному предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). На допросе у следователя подросток вину в инкриминируемом деянии признал, пояснив, что действовал без причины, с целью развлечься. По ходатайству следствия судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление причастности подростка к другим тяжким преступлениям против личности. Расследование продолжается.