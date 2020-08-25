S7 возобновляет полеты Новосибирск-Анталья в сентябре 2020

S7 Airlines возобновила продажи билетов на регулярные рейсы из Новосибирска в турецкую Анталью. Первый рейс запланирован на 5 сентября.

Рейсы будут выполняться до четырех раз в неделю: по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям, следует из сообщения пресс-службы перевозчика. Вылет из аэропорта Толмачево в 08:30, прилет в аэропорт Антальи в 11:00 по местному времени. Обратный рейс вылетает в 11:55 и приземляется в Новосибирске в 21:50

Полеты будут осуществляться на Airbus A320neo с более вместительными багажными полками и большим пространством для ног. Кресла салона оборудованы розетками с разъемом USB, а также специальными миниатюрными подставками для мобильных устройств.