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Вызвал на допрос нобелевского лауреата Светлану Алексиевич СК Белоруссии

09:15 25.08.2020 Фото: Википедия
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Алексиевич вызвана к следователям к 14:00 в качестве свидетеля по уголовному делу о создании координационного совета. Она планирует явиться в СК.

Вызвал на допрос нобелевского лауреата Светлану Алексиевич СК Белоруссии
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Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич приглашена в Следственный комитет (СК) Белоруссии в среду, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе координационного совета белорусской оппозиции.

Там уточнили, что Алексиевич вызвана к следователям к 14:00 в качестве свидетеля по уголовному делу о создании координационного совета. Она планирует явиться в СК.

Алексиевич вошла в состав президиума совета, однако на заседания не ходит из-за плохого самочувствия.

Ранее в понедельник стало известно, что в качестве свидетеля к следователям вызвали членов президиума координационного совета оппозиции Павла Латушко и Лилию Власову.

В президиуме совета, кроме Алексиевич, Латушко и Власовой, состоят представитель стачкома МТЗ Сергей Дылевский, юрист Максим Знак, доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова. В состав совета также вошли порядка 30 человек.

Источник: Интерфакс

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От редакции

Ничего страшного в этом нет?

Сибиряк, 25 августа 2020 09:44
А что они намерены координировать? Ноги переставлять Лукашенко или массовые митинги? А в рамках ли это белорусской конституции создавать Координационные советы после выборов различного уровня или после принятия власти неугодных некоторым группировкам решений.
Гость, 25 августа 2020 10:50
Явное уг.преступление! КоординацЫонный совет - попытка создания временного правительства, т.е. формальный захват власти и смещение законно избранного президента! ( Хоть я и не поклонник бацьки! Тот ещё мозгокрут! )
Аноним, 25 августа 2020 10:55
А она что, живет не по законам Белоруссии?При чем тут лауреат?

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