Вызвал на допрос нобелевского лауреата Светлану Алексиевич СК Белоруссии

Алексиевич вызвана к следователям к 14:00 в качестве свидетеля по уголовному делу о создании координационного совета. Она планирует явиться в СК.

Протесты в стране не останавливаются

Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич приглашена в Следственный комитет (СК) Белоруссии в среду, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе координационного совета белорусской оппозиции.

Там уточнили, что Алексиевич вызвана к следователям к 14:00 в качестве свидетеля по уголовному делу о создании координационного совета. Она планирует явиться в СК.

Алексиевич вошла в состав президиума совета, однако на заседания не ходит из-за плохого самочувствия.

Ранее в понедельник стало известно, что в качестве свидетеля к следователям вызвали членов президиума координационного совета оппозиции Павла Латушко и Лилию Власову.

В президиуме совета, кроме Алексиевич, Латушко и Власовой, состоят представитель стачкома МТЗ Сергей Дылевский, юрист Максим Знак, доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова. В состав совета также вошли порядка 30 человек.

Источник: Интерфакс