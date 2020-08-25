Как правильно считать этажи у частных домов, хотят разобраться в Госдуме

Больще всего это нужно частным домам, имеющих цокольный этаж

Сегодня граждане нередко сталкиваются с проблемами из-за неоднозначной трактовки понятия «объект индивидуального жилищного строительства», пояснял один из авторов законопроекта, глава комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко. Так, из определения, предусмотренного Градостроительным кодексом, следует, что объект индивидуального жилищного строительства (ИЖС) должен иметь не более трех надземных этажей. При этом кодекс не устанавливает, какие конкретно этажи относятся к надземным, отметил сенатор.

В нормативно-технических документах, непосредственно устанавливающих требования к индивидуальным жилым домам, также отсутствует определение надземного этажа. «В результате, на практике смешиваются понятия «общее количество этажей», «этажность», «количество надземных этажей». Особенно ярко это видно на примере индивидуальных домов, имеющих цокольный этаж, который зачастую учитывают при подсчете этажей в объекте индивидуального жилищного строительства как надземный», — отметил Мельниченко.

На практике количество надземных этажей здания определяется путем вычитания из общего количества этажей объекта недвижимости числа подземных этажей. В случае наличия цокольного этажа это «приводит к некорректному определению количества надземных этажей», отмечается в пояснительной записке. Законопроектом предлагается уточнить определение объекта ИЖС, указав, что его надземным этажом является этаж с отметкой пола не ниже планировочной отметки земли.



«Принятие предлагаемых изменений будет способствовать установлению на всех уровнях корректной единообразной практики при решении вопроса о соблюдении гражданами требований Градостроительного кодекса в части допустимого количества надземных этажей в объектах индивидуального жилищного строительства», — говорится в законопроекте.

Источник: Парламентская газета