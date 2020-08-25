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«Детей надо спасать!»: На видео разрушенные с огромными дырами колодцы сняли общественники в Бердске

11:15 25.08.2020, Анастасия Солодкова Фото: Светланы Рябоконь
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Прикрытый кусками бетона дырявый люк расположен прямо у детской площадки на ул. Новосибирской в Новом поселке. Такой же нашли у ТЦ «Орбита». В КБУ заявили, что опасные колодцы им не принадлежат, а свои они отремонтировали.

«Детей надо спасать!»: На видео разрушенные с огромными дырами колодцы сняли общественники в Бердске
Разрушенный колодец у ТЦ "Орбита", еще более опасный - на ул. Новосибирской. КБУ они не принадлежат

Бердские общественники обнаружили разрушенный колодец, который, по их мнению, реально угрожает безопасности детей. Огромные дыры вокруг люка прикрыли кусками бетона. Но это, считают активисты, лишь "прикрытие серьезной проблемы и возможной трагедии". Опасный колодец находится в Новом поселке у дома №11 на ул. Новосибирской.

- При том, что люк находится прямо возле детской площадки, - возмущена Светлана Рябоконь. - А потом бердчане рассказывали, что такое безобразие не редкость в городе. Думаю, что это серьезная проблема для города, родителей. Или ждем трагедии? Детей надо спасать!

В частности горожане пожаловались, что в аналогичном состоянии находится колодец недалеко от дома №127 на ул. Первомайской, недалеко от ТЦ «Орбита».

Светлана сняла на видео разрушенный колодец в Новом поселке, полагая, что Комбинат бытовых услуг должен срочно предпринять меры по устранению опасности.

Впрочем, как выяснилось, опасные колодцы не принадлежат КБУ. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» заявил замдиректора Комбината по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко.

- Это не наши колодцы. В этом году своих колодцев мы их отремонтировали очень много. Колодцы есть у связистов, у РЭС, много еще у кого, пользующихся канализацией. Чужие колодцы мы при всем желании ремонтировать не имеем права, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Алексеенко 24 августа.

Общественники же намерены поставить на вид бердской власти то, что творится на территории города, чтобы она заставила собственников колодцев привести их в нормальное состояние и предотвратить беду.

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Хозяева колодцев найдутся и отремонтируют?

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