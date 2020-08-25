25.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

Застрелил соперника и поджег его дом влюбленный из-за ревности

09:30 25.08.2020 Фото: СУ СКР по Новосибирской области
0

31- летний подозреваемый, заподозрив свою сожительницу в измене, решил проучить соперника. Взяв в сейфе у отца двуствольное ружье, злоумышленник пришел к дому потерпевшего и в ходе выяснения отношений произвел в него два выстрела.

Застрелил соперника и поджег его дом влюбленный из за ревности
Обвиняемый вину признал, со следствием сотрудничал

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя Маслянинского района. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога).

Напомним, утром 17 июня 2020 года в следственные органы поступило сообщение о том, что после локализации пожара жилого дома в с. Чудиново Маслянинского района обнаружено тело хозяина, 1961 г.р. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа в составе следователя СКР и сотрудников полиции. В ходе осмотра места происшествия сотрудников правоохранительных органов насторожило, что тело потерпевшего находилось далеко от спального места, не в доме, а между крыльцом и верандой. Правоохранители определили круг общения потерпевшего, опросили местное население и вышли на очевидцев преступления, которые пояснили об обстоятельствах совершенного преступления. В результате грамотно спланированных и тактически проведенных следственных и оперативных мероприятий следователи СКР совместно с сотрудниками полиции установили и задержали подозреваемого в особо тяжком преступлении, совершенном в условиях неочевидности.

По версии следствия, вечером 16 июня 2020 года 31- летний подозреваемый, заподозрив свою сожительницу в измене, решил проучить соперника. Взяв в сейфе у отца двуствольное ружье, злоумышленник пришел к дому потерпевшего и в ходе выяснения отношений произвел в него два выстрела. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте, а подозреваемый с места происшествия скрылся. Однако, желая скрыть следы преступления, злоумышленник вернулся и поджог дом своего обидчика.

Обвиняемый вину признал, со следствием сотрудничал.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: nsk.sledcom.ru

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Это выход из ситуации?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Подорожал ОСАГО с 24 августа 2020 года. Узнайте для кого
11:30 25-08-2020
Подорожал ОСАГО с 24 августа 2020 года. Узнайте для кого
БердскОдного зараженного COVID-19 нашли за сутки на 24 августа в Бердске
11:29 25-08-2020
Одного зараженного COVID-19 нашли за сутки на 24 августа в Бердске
Бердск«Детей надо спасать!»: На видео разрушенные с огромными дырами колодцы сняли общественники в Бердске
11:15 25-08-2020
«Детей надо спасать!»: На видео разрушенные с огромными дырами колодцы сняли общественники в Бердске
Что нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы 28 августа и почему категорически запрещено работать в этот день
11:15 25-08-2020
Что нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы 28 августа и почему категорически запрещено работать в этот день
Перенести начало учебного года 2020 на 1 октября попросили в Госдуме
11:00 25-08-2020
Перенести начало учебного года 2020 на 1 октября попросили в Госдуме
Как правильно выбрать орехи на Ореховый Спас 29 августа 2020 года? Что нужно делать в данный Спас Нерукотворный
10:56 25-08-2020
Как правильно выбрать орехи на Ореховый Спас 29 августа 2020 года? Что нужно делать в данный Спас Нерукотворный
Накроет по полной: Мощная магнитная буря 29 августа 2020 года сильно подействует на самочуствствие людей
10:51 25-08-2020
Накроет по полной: Мощная магнитная буря 29 августа 2020 года сильно подействует на самочуствствие людей
БердскВакансии Бердска: ООО «НОТИС» требуются
10:48 25-08-2020
Вакансии Бердска: ООО «НОТИС» требуются
К санкциям ЕС по Крыму присоединились еще 6 стран
10:45 25-08-2020
К санкциям ЕС по Крыму присоединились еще 6 стран
На 10 лет помолодел Евгений Петросян с молодой женой. Поклонники в восторге от новых фото
10:44 25-08-2020
На 10 лет помолодел Евгений Петросян с молодой женой. Поклонники в восторге от новых фото