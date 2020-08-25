Застрелил соперника и поджег его дом влюбленный из-за ревности

31- летний подозреваемый, заподозрив свою сожительницу в измене, решил проучить соперника. Взяв в сейфе у отца двуствольное ружье, злоумышленник пришел к дому потерпевшего и в ходе выяснения отношений произвел в него два выстрела.

Обвиняемый вину признал, со следствием сотрудничал

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя Маслянинского района. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога).

Напомним, утром 17 июня 2020 года в следственные органы поступило сообщение о том, что после локализации пожара жилого дома в с. Чудиново Маслянинского района обнаружено тело хозяина, 1961 г.р. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа в составе следователя СКР и сотрудников полиции. В ходе осмотра места происшествия сотрудников правоохранительных органов насторожило, что тело потерпевшего находилось далеко от спального места, не в доме, а между крыльцом и верандой. Правоохранители определили круг общения потерпевшего, опросили местное население и вышли на очевидцев преступления, которые пояснили об обстоятельствах совершенного преступления. В результате грамотно спланированных и тактически проведенных следственных и оперативных мероприятий следователи СКР совместно с сотрудниками полиции установили и задержали подозреваемого в особо тяжком преступлении, совершенном в условиях неочевидности.

По версии следствия, вечером 16 июня 2020 года 31- летний подозреваемый, заподозрив свою сожительницу в измене, решил проучить соперника. Взяв в сейфе у отца двуствольное ружье, злоумышленник пришел к дому потерпевшего и в ходе выяснения отношений произвел в него два выстрела. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте, а подозреваемый с места происшествия скрылся. Однако, желая скрыть следы преступления, злоумышленник вернулся и поджог дом своего обидчика.

Обвиняемый вину признал, со следствием сотрудничал.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: nsk.sledcom.ru