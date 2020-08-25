Новые правила содержания домашних животных примут 17 сентября 2020 года депутаты Бердска

В этот день народные избранники выйдут с каникул. Заседание начнется в 9 утра в актовом зале мэрии. Что еще обсудят депутаты?

Депутаты встретятся в актовом зале

Объявили дату следующей сессии горсовета депутаты Бердска.Постановление об этом опубликовано на сайте мэрии. С каникул народные избранники выйдут 17 сентября. Заседание начнется в 9 часов утра в актовом зале администрации Бердска. Пока не понятно, пройдет ли встреча народных избранников в присутствии СМИ.

Депутаты рассмотрят частичную замену дотации бюджету Бердска на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Изменят правила содержания домашних животных на территории Бердска, утвержденных решением горсовета депутатов в 2012 году.

Депутатам предлагают согласовать изменения в положении об оплате труда муниципальных служащих и утвердить надбавки к должностному окладу за классный чин. Возможно, народные избранники разрешат награждение ценным подарком за продолжительную и безупречную муниципальную службу и в связи с юбилеями 50, 55, 60 лет. Также будут отмечены те, кто имеет стаж муниципальной службы 15, 20, 25, 30 лет.