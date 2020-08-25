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Новые правила содержания домашних животных примут 17 сентября 2020 года депутаты Бердска

09:45 25.08.2020, Марина Волкова Фото: pixabay.com
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В этот день народные избранники выйдут с каникул. Заседание начнется в 9 утра в актовом зале мэрии. Что еще обсудят депутаты?

Новые правила содержания домашних животных примут 17 сентября 2020 года депутаты Бердска
Депутаты встретятся в актовом зале

Объявили дату следующей сессии горсовета депутаты Бердска.Постановление об этом опубликовано на сайте мэрии. С каникул народные избранники выйдут 17 сентября. Заседание начнется в 9 часов утра в актовом зале администрации Бердска. Пока не понятно, пройдет ли встреча народных избранников в присутствии СМИ.

Депутаты рассмотрят частичную замену дотации бюджету Бердска на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Изменят правила содержания домашних животных на территории Бердска, утвержденных решением горсовета депутатов в 2012 году.

Депутатам предлагают согласовать изменения в положении об оплате труда муниципальных служащих и утвердить надбавки к должностному окладу за классный чин. Возможно, народные избранники разрешат награждение ценным подарком за продолжительную и безупречную муниципальную службу и в связи с юбилеями 50, 55, 60 лет. Также будут отмечены те, кто имеет стаж муниципальной службы 15, 20, 25, 30 лет.

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От редакции

Послушали бы сессию?

Аноним, 25 августа 2020 11:15
Под словом ЖИВОТНЫЕ что они имеют ввиду? И кто все эти люди которые мне хотят навязать свое мнение как мне содержать кота в моей собственной квартире,который сидит дома. Или я что то уже не понимаю в этой жизни.
Я хочу чтобы у всех этих было образование не ниже Высшего очной формы,не покупной в 40 лет,разряд по физподготовке не ниже 1 взрослого и т.д.

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