АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
• уровни от начального до профессионального
образовании - баллы при поступлении!
• подготовка к ОГЭ, ЕГЭ
ФРАНЦУЗСКИЙ,
НЕМЕЦКИЙ, ИСПАНСКИЙ,
КИТАЙСКИЙ ЯЗЫКИ
Подготовка к школе (для детей 5-6 лет)
Учебные площадки в центре и Микрорайоне
ПСИХОЛОГ, ЛОГОПЕД
ВКонтакте: terralingua54,
Инстаграм: terralingua_berdsk,
Сайт: www.terralingua.ru
Запись на новый учебный год: ул. Ленина, 126, с 10.00 до 18.00.
ул. Лунная, 11, каб.109, с 16.00 до 19.00. Языковая школа «Терра Лингва»
т. 8-952-929-89-91, 8-993-025-88-25
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