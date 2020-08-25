Запись на новый учебный год: ул. Ленина, 126, с 10.00 до 18.00. ул. Лунная, 11, каб.109, с 16.00 до 19.00.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

• уровни от начального до профессионального



подготовка к ОГЭ, ЕГЭ

• выпускникам документ о дополнительномобразовании - баллы при поступлении!

ФРАНЦУЗСКИЙ,

НЕМЕЦКИЙ, ИСПАНСКИЙ,

КИТАЙСКИЙ ЯЗЫКИ

Подготовка к школе (для детей 5-6 лет)

Учебные площадки в центре и Микрорайоне

ПСИХОЛОГ, ЛОГОПЕД

ВКонтакте: terralingua54,

Инстаграм: terralingua_berdsk,

Сайт: www.terralingua.ru

Запись на новый учебный год: ул. Ленина, 126, с 10.00 до 18.00.

ул. Лунная, 11, каб.109, с 16.00 до 19.00. Языковая школа «Терра Лингва»

т. 8-952-929-89-91, 8-993-025-88-25

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