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Языковая школа «Терра Лингва»

09:18 25.08.2020
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Запись на новый учебный год: ул. Ленина, 126, с 10.00 до 18.00. ул. Лунная, 11, каб.109, с 16.00 до 19.00.

Языковая школа «Терра Лингва»

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

• уровни от начального до профессионального

• выпускникам документ о дополнительном
образовании - баллы при поступлении!
подготовка к ОГЭ, ЕГЭ

ФРАНЦУЗСКИЙ,
НЕМЕЦКИЙ, ИСПАНСКИЙ,
КИТАЙСКИЙ ЯЗЫКИ

Подготовка к школе (для детей 5-6 лет)
Учебные площадки в центре и Микрорайоне

ПСИХОЛОГ, ЛОГОПЕД

ВКонтакте: terralingua54,
Инстаграм: terralingua_berdsk,
Сайт: www.terralingua.ru 

Запись на новый учебный год: ул. Ленина, 126, с 10.00 до 18.00.
ул. Лунная, 11, каб.109, с 16.00 до 19.00. Языковая школа «Терра Лингва»
т. 8-952-929-89-91, 8-993-025-88-25

На правах рекламы. Лицензия № 10885 от 24.04.2019 г.

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