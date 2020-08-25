25.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Политика

Срочно наказать отравителей Навального требует ЕС

10:00 25.08.2020 Фото: pixabay.com
1 0

Боррель считает, что "российский народ, также как международное сообщество, требует фактов об отравлении Навального". "Все ответственные за него должны понести наказание", - заключил глава европейской дипломатии.

Срочно наказать отравителей Навального требует ЕС
ЕС осудил "то, что выглядит как покушение на Навального"

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель настаивает на транспарентном расследовании.
Евросоюз осуждает то, что выглядит как покушение на жизнь Алексея Навального и настаивает на транспарентном расследовании. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.
"Европейский союз категорически осуждает, то, что выглядит как покушение на жизнь Алексея Навального. Необходимо, чтобы российские власти инициировали без задержки независимое и транспарентное расследование", - говорится в документе.

Боррель считает, что "российский народ, также как международное сообщество, требует фактов об отравлении Навального". "Все ответственные за него должны понести наказание", - заключил глава европейской дипломатии.

20 августа пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что самолет, летевший из Томска в Москву, на борту которого находился блогер, экстренно сел в аэропорту Омска, поскольку ему стало плохо. Навальный был госпитализирован, он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату ИВЛ. В субботу Навального доставили в Берлин и поместили в клинику Charite.

В понедельник немецкие врачи заявили, что в его организме найдены следы интоксикации субстанцией группы веществ ингибиторов холинэстеразы, каким именно - пока неизвестно. Немецкие медики уточнили, что угрозы его жизни нет, но не исключены долгосрочные последствия для нервной системы.

Как сообщил журналистам в понедельник заведующий отделением острых отравлений омской больницы скорой медицинской помощи № 1 (БСМП № 1), главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев, ингибиторы холинестеразы, не были выявлены в ходе его обследования в Омске. По его словам, при поступлении в стационар у Алексея Навального проводились исследования на широкий спектр наркотических, синтетических веществ, психодилетиков и лекарственных веществ, в т. ч. ингибиторов холинестеразы, которые дали отрицательный результат. Кроме того, у него отсутствовала клиническая картина, специфичная для отравления веществами группы ингибиторов холинэстеразы.

Руководство омской БСМП № 1, намерено разобраться в причинах расхождения проведенных в Омске анализов с результатами берлинской клиники Charite, сообщил в понедельник ТАСС заместитель главного врача больницы Анатолий Калиниченко.

Источник: ТАСС

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Накажут?

Гость, 25 августа 2020 10:46
Когда его отправляли "в германию на лечение" неужели не понимали, что будут из него лепить очередное "дело скрипалей"! Святая наивность! - ???
За сожжённых нацЫками в Одессе 2 мая 1914 года 60 человек что-то ес так не кипишЫл?!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Подорожал ОСАГО с 24 августа 2020 года. Узнайте для кого
11:30 25-08-2020
Подорожал ОСАГО с 24 августа 2020 года. Узнайте для кого
БердскОдного зараженного COVID-19 нашли за сутки на 24 августа в Бердске
11:29 25-08-2020
Одного зараженного COVID-19 нашли за сутки на 24 августа в Бердске
Бердск«Детей надо спасать!»: На видео разрушенные с огромными дырами колодцы сняли общественники в Бердске
11:15 25-08-2020
«Детей надо спасать!»: На видео разрушенные с огромными дырами колодцы сняли общественники в Бердске
Что нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы 28 августа и почему категорически запрещено работать в этот день
11:15 25-08-2020
Что нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы 28 августа и почему категорически запрещено работать в этот день
Перенести начало учебного года 2020 на 1 октября попросили в Госдуме
11:00 25-08-2020
Перенести начало учебного года 2020 на 1 октября попросили в Госдуме
Как правильно выбрать орехи на Ореховый Спас 29 августа 2020 года? Что нужно делать в данный Спас Нерукотворный
10:56 25-08-2020
Как правильно выбрать орехи на Ореховый Спас 29 августа 2020 года? Что нужно делать в данный Спас Нерукотворный
Накроет по полной: Мощная магнитная буря 29 августа 2020 года сильно подействует на самочуствствие людей
10:51 25-08-2020
Накроет по полной: Мощная магнитная буря 29 августа 2020 года сильно подействует на самочуствствие людей
БердскВакансии Бердска: ООО «НОТИС» требуются
10:48 25-08-2020
Вакансии Бердска: ООО «НОТИС» требуются
К санкциям ЕС по Крыму присоединились еще 6 стран
10:45 25-08-2020
К санкциям ЕС по Крыму присоединились еще 6 стран
На 10 лет помолодел Евгений Петросян с молодой женой. Поклонники в восторге от новых фото
10:44 25-08-2020
На 10 лет помолодел Евгений Петросян с молодой женой. Поклонники в восторге от новых фото