Что изменится с школах с 1 сентября 2020: маски, дистанционка, обеды, моча на наркотики

Занятия в российских школах с 1 сентября начнутся в очном формате

С 1 сентября вступают в силу сразу несколько документов, которые повлияют на жизнь детей и подростков. В том числе, в школах начнут внедрять новую составляющую образования — воспитание. Учащиеся младших классов большинства российских школ начнут каждый день получать бесплатные завтраки, если они учатся в первую смену, или обеды, если во вторую. В то же время пандемия COVID-19 вносит свои коррективы — пока можно забыть о праздниках сразу для всей школы. Какие ещё ограничения и возможности появятся у школьников в новом учебном году, разбиралась «Парламентская газета».

Кому надо будет носить маски

Новый учебный год будет для школьников более уединённым, чем обычно. Из-за эпидемии коронавируса Роспотребнадзор и Минпросвещения порекомендовали учебным заведениям не устраивать массовые мероприятия, а факультативы проводить онлайн. Кроме этого, пускать в библиотеку, спортзал и актовый зал одновременно будут только один класс, а в столовую дети станут ходить по специальному расписанию, чтобы не собираться в одном месте всем скопом.

Традиционные линейки 1 сентября проводить разрешили, но только по классам или параллелям и на открытом воздухе. Родители при этом должны быть в масках. Окончательное решение за регионами, и если власти откажутся от «живых линеек», будут выбраны иные форматы, отмечал министр образования Сергей Кравцов. В столице решено линейки не проводить.

К занятиям не допустят учеников и учителей с признаками ОРВИ. Чтобы выявить заболевших, администрации школ должны организовать «входные фильтры» и измерять всем пришедшим температуру. В зданиях должен быть антисептик для рук, кроме того, должны работать обеззараживатели воздуха.

Что касается масок, их будут обязаны носить только сотрудники столовых. Ни к детям, ни педагогам это требование не предъявляется. Несколько дней назад СМИ сообщили, что маски должны будут надевать и учителя, но в Минпросвещения опровергли эту информацию. При этом власти регионов могут по-своему решить вопрос об обязательном использовании средств защиты педагогами, пояснили в министерстве.

Есть ли риск возвращения школьников на «дистанционку»?

На случай ухудшения ситуации с эпидемией в школах должны предусмотреть возможность дистанционного обучения, говорится в рекомендациях.

И хотя Минпросвещения разрешило начать учебный год в очном режиме, окончательное решение будут принимать региональные руководители в зависимости от ситуации, пояснил «Парламентской газете» первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин. По его мнению, в Москве и большинстве других регионов школы смогут уверенно работать в классическом режиме, когда дети приходят учиться в класс, а не сидят дома у мониторов. Но, всё же нет полной уверенности, что не последует вторая волна пандемии, и не придётся возвращаться на дистанционное образование на какое-то время, пока не будет проведена вакцинация, добавил он. «Что касается тех регионов, где по признанию Роспотребнадзора ситуация всё ещё крайне неблагополучная, думаю, решения будут приниматься прямо накануне 1 сентября», — отметил депутат.

Что войдёт в бесплатные завтраки для младшеклассников

С 1 сентября вступает в силу закон, по которому ученики младших классов в государственных и муниципальных школах будут получать горячее питание. Если ребёнок учится в первую смену, ему приготовят завтрак, если во вторую — обед, это установлено СанПиНом, который утвердили к этому закону. Там же можно прочесть, какие блюда могут предложить ребёнку. В завтрак должны входить хлеб, напиток и горячее блюдо, например, отварная кукуруза и омлет или мясные биточки с макаронами.



Еду для учеников с 1 по 4 класс будут оплачивать за счёт бюджетов разного уровня. Субсидии на питание детей уже выделили всем регионам, сообщили в Минпросвещения 20 августа.

Но начать бесплатно кормить детей горячим смогут только в тех школах, в которых есть нужная инфраструктура, в первую очередь, пищеблок. В 58 регионах страны готовы обеспечить питание младшеклассников все школы, а в остальных регионах — 75 процентов школ, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании у президента. Оснастить всем необходимым для горячего питания детей оставшиеся школы должны до 1 сентября 2023 года.

Чего ждать от воспитательных программ

На последних заседаниях весенней сессии Госдума и Совет Федерации приняли закон о воспитании, автором которого стал президент России Владимир Путин. Документ тоже вступает в силу с 1 сентября. По нему во всех школах должны будут разработать рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы, взяв за образец примерные программы. К работе при желании смогут подключиться советы обучающихся, советы родителей и представительные органы обучающихся, если такие есть. К 1 сентября 2021 года планы должны быть готовы.

Примерное направление, что нужно прививать ученикам, дано в самом законе. Воспитание должно быть направлено на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации учеников на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. Кроме этого, воспитание будет заключаться в том, чтобы сформировать у учеников чувство патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, а также взаимное уважение, бережное отношение к культурному наследию и традициям многонационального народа России, природе и окружающей среде.

У учителей уже появились мысли, как это можно реализовать на практике. На Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов» глава Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко попросила молодых педагогов поделиться своим опытом. Ни один из них не сказал, что нужно посадить детей за парты и рассказывать им, как важно быть патриотом. В основном ставку делают на вовлечение учеников в активные занятия. Например, Светлана из Оренбурга рассказала о квесте «На безымянной высоте», посвящённом Великой Отечественной войне, который проводили вместе с поисковыми отрядами и волонтёрами-медиками. После программы гораздо больше детей стали интересоваться историей Войны, в том числе тем, кто и как воевал в их семьях.

По мнению Инны Святенко, одним из главных направлений должно стать краеведение, потому что патриотическое воспитание невозможно без понимания своей малой родины. «Я родилась в Ростовской области, в городе Таганроге. И я знаю каждую улицу в своём городе и горжусь своими соотечественниками. А это Антон Павлович Чехов, это Фаина Раневская», — рассказала сенатор на форуме. Также, по её мнению, важно, что в разработке воспитательных программ смогут принять участие родители.

Антинаркотические проверки проведут по новой методике



В этом году традиционно пройдут профилактические осмотры учеников старше 13 лет. Их устраивают, чтобы выявить употребление детьми наркотиков, но не во всех школах сразу, а в тех, которые определяют региональные власти в сфере медицины и образования.Сам осмотр будет проходить так же, как и раньше. Его проводят, если на это согласятся родители ребёнка младше 15 лет или сам ученик, достигший этого возраста. На осмотр дети приходят в медицинскую организацию, где с ними беседуют о вреде наркотиков, осматривают, берут у них пробы мочи.

При этом с начала учебного года по новому приказу Минздрава изменится методика исследований. Анализ должны будут провести в течение двух часов после того, как взяли пробу, и обязательно проверить её на девять групп наркотических и психотропных веществ. Кроме этого, если психиатр-нарколог выявит хотя бы три признака, что у ребёнка есть зависимость, пробы отправят на дополнительный анализ даже в том случае, если предварительное исследование не выявило наличия запрещённых веществ в моче.

После того, как исследования завершат, их результаты разъяснят родителям ученика или ему самому, если ему уже есть 15. Если в организме ребёнка обнаружат запрещённые вещества, врач, заручившись письменным согласием ребёнка или его родителя, выдаст направление в наркодиспансер.

Источник: pnp.ru