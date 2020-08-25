Перенести начало учебного года 2020 на 1 октября попросили в Госдуме

Депутат обосновал свое предложением тем, что в России ежедневно выявляют порядка пяти тысяч новых случаев заражения коронавирусом.

В Госдуме предложили перенести начало учебного года на 1 октября

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предлагает отложить начало учебного года до 1 октября, чтобы не провоцировать новую вспышку заболеваемости COVID-19, соответствующее предложение он направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову (есть в распоряжении РИА Новости).

Депутат обосновал свое предложением тем, что в России ежедневно выявляют порядка пяти тысяч новых случаев заражения коронавирусом.

"Лишний месяц позволит отложить резкий рост количества социальных контактов и не допустит новой вспышки заболевания. Также у детей и их родителей будет больше времени на сдачу необходимых медицинских тестов перед началом учебного года, что также позволит не создать взрывной нагрузки на медицинскую инфраструктуру", - полагает парламентарий.

Учебный год в столице начнется 1 сентября, однако линейки и другие массовые мероприятия проводиться не будут. Школы заработают с рядом ограничений в связи с пандемией COVID-19: обязательной термометрией, усиленной дезинфекцией и ограничением на передвижение детей между кабинетами и помещениями школы.

Источник: РИА Новости