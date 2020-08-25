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Перенести начало учебного года 2020 на 1 октября попросили в Госдуме

11:00 25.08.2020 Фото: pixabay.com
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Депутат обосновал свое предложением тем, что в России ежедневно выявляют порядка пяти тысяч новых случаев заражения коронавирусом.

Перенести начало учебного года 2020 на 1 октября попросили в Госдуме
В Госдуме предложили перенести начало учебного года на 1 октября

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предлагает отложить начало учебного года до 1 октября, чтобы не провоцировать новую вспышку заболеваемости COVID-19, соответствующее предложение он направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову (есть в распоряжении РИА Новости).

Депутат обосновал свое предложением тем, что в России ежедневно выявляют порядка пяти тысяч новых случаев заражения коронавирусом.
"Лишний месяц позволит отложить резкий рост количества социальных контактов и не допустит новой вспышки заболевания. Также у детей и их родителей будет больше времени на сдачу необходимых медицинских тестов перед началом учебного года, что также позволит не создать взрывной нагрузки на медицинскую инфраструктуру", - полагает парламентарий.

Учебный год в столице начнется 1 сентября, однако линейки и другие массовые мероприятия проводиться не будут. Школы заработают с рядом ограничений в связи с пандемией COVID-19: обязательной термометрией, усиленной дезинфекцией и ограничением на передвижение детей между кабинетами и помещениями школы.

Источник: РИА Новости

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1 сентября или 1 октября нужно начинать учебный год?

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