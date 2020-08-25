К санкциям ЕС по Крыму присоединились еще 6 стран

Санкции включают запрет на импорт в ЕС товаров, происходящих из российского полуострова, а также на инфраструктурные или финансовые инвестиции и туристические услуги в Крыму или Севастополе.

Шесть стран присоединились к санкциям ЕС по Крыму

Украина, Грузия, Черногория, Албания, Исландия и Норвегия объявили о присоединении к действующим антироссийским санкциям по Крыму, говорится в заявлении верховного представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля.

В документе отмечается, что ЕС принял это решение к сведению и приветствует его.

В июне совет стран Евросоюза продлил на год ограничения, введенные против Москвы в связи с присоединением Крыма. Санкции, в частности, включают запрет на импорт в ЕС товаров, происходящих из российского полуострова, а также на инфраструктурные или финансовые инвестиции и туристические услуги в Крыму или Севастополе.

Глава республики Сергей Аксенов назвал это решение "данью традиции". По его словам, нагнетание антироссийской истерии вокруг "крымского вопроса" давно стало для Запада привычной формой сокрытия собственных проблем, способом переместить фокус общественного внимания.

Источник: РИА Новости