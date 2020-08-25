25.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Политика

К санкциям ЕС по Крыму присоединились еще 6 стран

10:45 25.08.2020 Фото: pixabay.com
0

Санкции включают запрет на импорт в ЕС товаров, происходящих из российского полуострова, а также на инфраструктурные или финансовые инвестиции и туристические услуги в Крыму или Севастополе.

К санкциям ЕС по Крыму присоединились еще 6 стран
Шесть стран присоединились к санкциям ЕС по Крыму

Украина, Грузия, Черногория, Албания, Исландия и Норвегия объявили о присоединении к действующим антироссийским санкциям по Крыму, говорится в заявлении верховного представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля.
В документе отмечается, что ЕС принял это решение к сведению и приветствует его.

В июне совет стран Евросоюза продлил на год ограничения, введенные против Москвы в связи с присоединением Крыма. Санкции, в частности, включают запрет на импорт в ЕС товаров, происходящих из российского полуострова, а также на инфраструктурные или финансовые инвестиции и туристические услуги в Крыму или Севастополе.

Глава республики Сергей Аксенов назвал это решение "данью традиции". По его словам, нагнетание антироссийской истерии вокруг "крымского вопроса" давно стало для Запада привычной формой сокрытия собственных проблем, способом переместить фокус общественного внимания.

Источник: РИА Новости

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Ощущаете на себе санкции ЕС?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Подорожал ОСАГО с 24 августа 2020 года. Узнайте для кого
11:30 25-08-2020
Подорожал ОСАГО с 24 августа 2020 года. Узнайте для кого
БердскОдного зараженного COVID-19 нашли за сутки на 24 августа в Бердске
11:29 25-08-2020
Одного зараженного COVID-19 нашли за сутки на 24 августа в Бердске
Бердск«Детей надо спасать!»: На видео разрушенные с огромными дырами колодцы сняли общественники в Бердске
11:15 25-08-2020
«Детей надо спасать!»: На видео разрушенные с огромными дырами колодцы сняли общественники в Бердске
Что нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы 28 августа и почему категорически запрещено работать в этот день
11:15 25-08-2020
Что нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы 28 августа и почему категорически запрещено работать в этот день
Перенести начало учебного года 2020 на 1 октября попросили в Госдуме
11:00 25-08-2020
Перенести начало учебного года 2020 на 1 октября попросили в Госдуме
Как правильно выбрать орехи на Ореховый Спас 29 августа 2020 года? Что нужно делать в данный Спас Нерукотворный
10:56 25-08-2020
Как правильно выбрать орехи на Ореховый Спас 29 августа 2020 года? Что нужно делать в данный Спас Нерукотворный
Накроет по полной: Мощная магнитная буря 29 августа 2020 года сильно подействует на самочуствствие людей
10:51 25-08-2020
Накроет по полной: Мощная магнитная буря 29 августа 2020 года сильно подействует на самочуствствие людей
БердскВакансии Бердска: ООО «НОТИС» требуются
10:48 25-08-2020
Вакансии Бердска: ООО «НОТИС» требуются
К санкциям ЕС по Крыму присоединились еще 6 стран
10:45 25-08-2020
К санкциям ЕС по Крыму присоединились еще 6 стран
На 10 лет помолодел Евгений Петросян с молодой женой. Поклонники в восторге от новых фото
10:44 25-08-2020
На 10 лет помолодел Евгений Петросян с молодой женой. Поклонники в восторге от новых фото