За детские крики "АУЕ*" оштрафуют родителей на 700 тыс. рублей в России

Родителям, чьи дети пропагандируют запрещенное в России криминальное движение АУЕ*, может грозить штраф до 700 тысяч рублей, рассказал РИА Новости руководитель аппарата Ассоциации юристов России Станислав Александров.
Неделю назад Верховный суд России запретил АУЕ*, которое Генпрокуратура определила как "международное общественное движение "Арестантское уголовное единство"* (другие варианты названия — "Арестантский уклад един"*, "Арестантское уркаганское единство"*).
"Здесь два варианта: либо родители будут нести ответственность за своих несовершеннолетних детей, в таком случае нужно будет оплатить штраф, который будет определен в зависимости от квалификации дела, но его максимальный размер — 700 тысяч рублей, либо к несовершеннолетнему могут быть применены воспитательные меры", — рассказал эксперт.
По его словам, выкрики с призывами вступить в организацию, признанную экстремистской, считаются преступлением, кроме того, участие и самого несовершеннолетнего в таком движении уголовно наказуемо. Однако эксперт отметил, что привлечь к ответственности за выкрики достаточно сложно.
"Необходимы доказательства — свидетели, которые слышали и могут подтвердить, что именно выкрикивал несовершеннолетний, либо есть аудио или видеодоказательства. То есть это серьезное преступление, поэтому только на основании тщательного изучения доказательств и только суд может признать вину в том числе несовершеннолетних", — подчеркнул Александров.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
Источник: РИА Новости