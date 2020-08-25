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За детские крики "АУЕ*" оштрафуют родителей на 700 тыс. рублей в России

13:00 25.08.2020 Фото: pixabay.com
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Выкрики с призывами вступить в организацию, признанную экстремистской, считаются преступлением, кроме того, участие и самого несовершеннолетнего в таком движении уголовно наказуемо.

За детские крики АУЕ* оштрафуют родителей на 700 тыс. рублей в России
Юрист сообщил, какое наказание грозит родителям за пропаганду АУЕ* детьми

Родителям, чьи дети пропагандируют запрещенное в России криминальное движение АУЕ*, может грозить штраф до 700 тысяч рублей, рассказал РИА Новости руководитель аппарата Ассоциации юристов России Станислав Александров.

Неделю назад Верховный суд России запретил АУЕ*, которое Генпрокуратура определила как "международное общественное движение "Арестантское уголовное единство"* (другие варианты названия — "Арестантский уклад един"*, "Арестантское уркаганское единство"*).
"Здесь два варианта: либо родители будут нести ответственность за своих несовершеннолетних детей, в таком случае нужно будет оплатить штраф, который будет определен в зависимости от квалификации дела, но его максимальный размер — 700 тысяч рублей, либо к несовершеннолетнему могут быть применены воспитательные меры", — рассказал эксперт.

По его словам, выкрики с призывами вступить в организацию, признанную экстремистской, считаются преступлением, кроме того, участие и самого несовершеннолетнего в таком движении уголовно наказуемо. Однако эксперт отметил, что привлечь к ответственности за выкрики достаточно сложно.

"Необходимы доказательства — свидетели, которые слышали и могут подтвердить, что именно выкрикивал несовершеннолетний, либо есть аудио или видеодоказательства. То есть это серьезное преступление, поэтому только на основании тщательного изучения доказательств и только суд может признать вину в том числе несовершеннолетних", — подчеркнул Александров.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.

Источник: РИА Новости

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