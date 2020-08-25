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"Как ты мне надоел!": Резко выросло число разводов из-за COVID-19 в России

15:15 25.08.2020 Фото: pixabay.com
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С отменой режима самоизоляции граждане начали решать семейные проблемы путем расторжения брака.

Как ты мне надоел!: Резко выросло число разводов из за COVID 19 в России
В России может повториться сценарий Китая, где после отмены ограничительных мер многие пары поспешили подать на развод

Пандемия коронавируса повлияла на количество разводов в России. Об этом свидетельствуют демографические данные Росстата за первое полугодие 2020 года. После резкого падения показателей во время самоизоляции в марте–июне в июне произошел не менее резкий рост. Как свидетельствует статистика, в первый летний месяц в стране было зарегистрировано 45,8 тыс. разводов, что почти соответствует показателю июня 2019-го и почти в 2,5 раза больше, чем в мае этого года. В июле рост может продолжиться, предположил в разговоре с «Известиям» замруководителя Росстата Павел Смелов. Психологи считают, что это может быть подтверждением прогнозов об увеличении количества распавшихся браков после самоизоляции. Однако демографы с выводами не торопятся и предлагают дождаться итоговых данных по году.

В период самоизоляции некоторые эксперты прогнозировали, что в России может повториться сценарий Китая, где после отмены ограничительных мер многие пары поспешили подать на развод. Эпидемия повлияла на демографические процессы и у нас в стране. Разводы — не исключение.

Если посмотреть на показатели Росстата (содержатся в «Информации о социально-экономическом положении России») за первое полугодие 2020-го в целом, то количество расторгнутых браков существенно — на 34,7% — снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Так, за первые шесть месяцев прошлого года в стране было зарегистрировано 297 тыс. разводов, в этом году — 220,7 тыс.

Но гораздо любопытнее в этом смысле статистика по месяцам, которая свидетельствует, что падение пришлось на период действия режима самоизоляции и других ограничительных мер. Что неудивительно — люди были ограничены в передвижениях, а присутственные места работали в усеченном режиме.

Небольшое снижение по разводам зафиксировано уже в марте, а пик падения пришелся на апрель, когда было зарегистрировано всего 13,8 тыс. разводов (53,7 тыс. — в 2019-м). В мае — снова небольшое увеличение (до 19 тыс.). И хотя это примерно в 2,5 раза меньше, чем годом ранее, но показательна сама тенденция к росту с учетом продолжающихся ограничительных мер и того, что более трети месяца приходилось на нерабочие дни.

Китайский синдром

А в июне и вовсе произошел резкий всплеск — количество разводов выросло до 45,8 тыс., практически сравнявшись с прошлогодними показателями. И это опять же на фоне продолжающихся ограничений. Получается, что граждане, не дожидаясь полноценного выхода с «карантина», побежали разводиться и в России повторился китайский сценарий?

Действительно, рост наблюдается, рассказал «Известиям» замруководителя Росстата Павел Смелов. Он предположил, что тенденция к увеличению количества разводов продолжится и в июле.

— Правда, и тут есть одно но. Люди могли просто отложить развод во время действия ограничительных мер, а в июле решили реализовать свои планы, — пояснил замруководителя Росстата, добавив, что полная картина влияния самоизоляции сложится только к концу года.

Жизненные трудности, к которым однозначно относятся пандемия и самоизоляция, или объединяют семьи, или разъединяют, отметила психолог Инна Корягина. Она предположила, что рост разводов в июне может быть связан с тем, что многие пары не смогли преодолеть ситуацию, связанную с круглосуточным пребыванием в замкнутом пространстве.

— Обострились и вышли на поверхность внутренние конфликты и противоречия, которые можно нивелировать, периодически меняя пространство и местонахождение, — предположила психолог.

Тем более кто-то из супругов продолжал работать на удаленке, а кто-то находился в бессрочном отпуске или вовсе потерял работу. В то же время, помимо привычных обязанностей, семьям с детьми пришлось руководить еще и образовательным процессом потомства.

Источник: Известия

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