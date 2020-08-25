Ноу-хау: Найдут людей под завалами по их дыханию и движениям спасатели в России

На обследование участка завала площадью до 10 кв. метров потребуется всего от одной до трех минут. Еще одна важная характеристика разработки – высокая степень достоверности поиска. Комплекс, кроме того, будет незаменим при поиске людей после схода оползней.

В России создали прибор, обнаруживающий людей под завалами по их дыханию

Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) разработали уникальный мобильный радиолокационный комплекс, который позволяет определять местонахождение человека под завалами разрушенных зданий по его дыханию или движению, а также рассчитать расстояние до него. Новинка представлена на форуме "Армия-2020".

"Сотрудники института представляют разработанный мобильный радиолокационный комплекс для поиска пострадавших под завалами разрушенных зданий. Прибор будет работать в двух режимах, что позволит определить местонахождение человека по дыханию или по движению, а также вычислить расстояние до него", — говорится в сообщении на официальном сайте ВНИИ ГОЧС.

Отмечается, что на обследование участка завала площадью до 10 квадратных метров потребуется всего от одной до трех минут. Еще одна важная характеристика разработки – высокая степень достоверности поиска. Комплекс, кроме того, будет незаменим при поиске людей после схода оползней.

Источник: РИА Новости