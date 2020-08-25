За неисправный Maybach отсудил 55 млн рублей у Mercedes-Benz россиянин

У машины складывались зеркала на скорости свыше 40 километров в час, были проблемы с системой климат-контроля и пневмоподвеской. Владелец предъявил свои претензии официальному дилеру, но тот не смог устранить неполадки. Суд длился 6 лет.

В российском представительстве Mercedes-Benz выявленные проблемы не посчитали серьезными

В России владелец лимузина Maybach 62S отсудил у компании "Мерседес-Бенц Рус" около 55 млн рублей за неисправный автомобиль.

По информации портала Motor1, в 2012 году одна из фирм оформила элитную иномарку в лизинг. Но уже с первых дней пользования у Maybach начали проявляться дефекты.

Так, у машины складывались в обратном направлении зеркала на скорости свыше 40 километров в час, были проблемы с системой климат-контроля и пневмоподвеской. Владелец предъявил свои претензии официальному дилеру, но тот не смог устранить неполадки, а в российском представительстве Mercedes-Benz выявленные проблемы не посчитали серьезными.

В связи с этим владелец авто подал иск в суд. Разбирательство длилось шесть лет, был проведен ряд экспертиз, которые подтвердили заводские дефекты.

Суд обязал выплатить потерпевшей стороне компенсацию.

Источник: ren.tv