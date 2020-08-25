Интоксикацию у Навального подтвердили врачи клиники Charite в Берлине

Он продолжает оставаться в искусственной коме, острой угрозы жизни нет.

Врачи немецкой клиники подтвердили интоксикацию у Навального

Алексей Навальный, который проходит лечение в берлинской клинике Charite, продолжает оставаться в искусственной коме, в крови найдены следы интоксикации, не исключены последствия для нервной системы. Об этом говорится в сообщении клиники, распространенном в понедельник.

"Клинические данные указывают на интоксикацию субстанцией группы блокаторов холинэстеразов. Конкретная субстанция до сих пор неизвестна", - говорится в сообщении.

"Пациент находится в отделении интенсивной терапии, остается в искусственной коме. Состояние его здоровья серьезное, но острой угрозы жизни в настоящее время нет", - пишут медики.

"Исход болезни остается неясным, по состоянию на текущий момент нельзя исключать долгосрочных последствия, в особенности, в области нервной системы", - говорится в заявлении. Навального лечат препаратом "Атропин", отмечается в сообщении.

Источник: ТАСС