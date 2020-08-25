Нового 61 зараженного коронавирусом нашли в регион за сутки на 25 августа. Больных уже 11 094

Госпитализированы 22 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Под медицинским наблюдением находятся 384 жителя региона

По данным оперативного штаба на утро 25 августа в регионе выявлено 11 094 случая заражения коронавирусом (+59 за последние сутки), в том числе инфицировано 669 детей. 9 794 пациента выздоровели (+61 за сутки).

Скончались еще три пациента: мужчины в возрасте 58 лет, 78 лет и 80 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 344 человека.

В отделениях реанимации находятся 50 человек. На ИВЛ – 9 пациентов.

Госпитализированы 22 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 983.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 460 пациентов.

Всего в Новосибирской области провели 395 842 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 384 жителя региона, для 35 195 человек меднаблюдение окончено.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 494 обращения, госпитализированы 17 человек.