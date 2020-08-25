Самого худшего знака Зодиака для мужчин и женщин назвали астрологи

В общении представители этого знака часто бывают невыносимыми. Проявляя упрямство и настойчивость, они редко прислушиваются к другим. Это о ком?

Среди женщин самым несносным знаком считается Козерог. Особа этого созвездия очень скрытна, холодна и равнодушна

У каждого знака зодиака есть свои светлые и темные стороны. В большинстве случаев эти стороны одинаково развиты в человеке и каждый сам для себя может выделить самый плохой знак зодиака. Но все же есть знаки, в которых темного гораздо больше, чем светлого. Это не делает их плохими, просто они не скрывают своих негативных порывов и часто поддаются эмоциям.

По мнению астрологов среди мужчин – это Овны. Они очень вспыльчивы, импульсивны и нередко делают глупости по причине своей несдержанности. Овны отличаются буйным темпераментом, такого мужа не каждая сможет вытерпеть. Все проблемы у них возникают от того, что они не умеют держать себя под контролем.

В общении представители этого знака часто бывают невыносимыми. Проявляя упрямство и настойчивость, они редко прислушиваются к другим.

Характерная особенность Овнов – они сначала делают, и только потом думают. Упрямство, нетерпеливость, решительность и настойчивость нередко делают их успешными по жизни, однако для того, чтобы добиться вершин, Овны идут по головам своих конкурентов, а иногда и близких людей.

Среди женщин самым несносным знаком считается Козерог. Особа этого созвездия очень скрытна, холодна и равнодушна. По ее внешнему виду сложно понять, о чем она думает и чего хочет. Она плохая жена, дома она может проявлять себя как настоящий тиран, контролирующий все и всех. Для нее очень важно держать все свое окружение в ежовых рукавицах.

Ужасная проблема женщины-Козерога в том, что она не позволяет себе расслабиться ни на минуту. Редко отдыхает, постоянно трудиться и стремиться достичь поставленных целей, забывая о простых радостях жизни.

Женщина-Козерог стремится быть идеальной. Она педантична во всем и везде: в работе, в семье и хозяйстве. Если кто-то не соответствует ее требованиям, она не будет с ним общаться. Легко и быстро отпуская людей, выбирая лишь самых стойких и твердых, она рискует остаться в полном одиночестве. Нежелание осознавать свое несовершенство, а также невосприимчивость к критике делают ее характер сложным.

Источник: знаки-зодиаков.рф