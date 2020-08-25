«Пусть сидят до конца жизни»: Ждет приговора 4 сентября убившим ради Peugeot Ирину Сильнельникову из Бердска ее супруг Константин

Дети погибшей уже 1 год и 7 месяцев живут без самого родного человека. Сын ходит в садик, дочь готовится к школе — пойдет в 5 класс. Они постоянно вспоминают маму. А душегубы надеются, что суд проявит жалость и даст менее 20 лет, как требует гособвинитель.

Константин Синельников на одном из первых заседаний суда. Участвовать в процессе ему тяжело

Приговор убийцам Ирины Синельниковой из Бердска Кемеровский областной суд огласит 4 сентября. Во всяком случае назначено на эту дату, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» адвокат одного из подсудимых Юрий Миронов. Возможно, начало оглашения перенесут с пятницы на понедельник, 7 сентября. Это зависит, по словам защитника, от того, как пройдет судебное заседание 26 августа, где обвиняемые в убийстве 34-летней бердчанки выступят с последним словом.

Время не лечит

Ждет приговора уже 1 год и 7 месяцев и супруг погибшей Ирины. Конечно, чудовищное преступление, лишившее детей матери, никогда не забыть родным и близким. Поэтому они ожидают от суда максимального наказания душегубам.

- Пусть суд посадит их надолго, пусть сидят до конца жизни. Чтобы это было примером для других, задумавших совершить подобное. Чтобы не страдали другие семьи, как моя семья, - высказался «Курьер. Среда. Бердск» супруг погибшей Ирины 25 августа.

По словам Константина Синельникова, дети постоянно вспоминают маму. Время не властно над памятью, над горем от потери самого родного человека. Но жизнь идет своим чередом.

- Сыну сейчас 5 лет, в садик ходит. Дочь к школе готовим — в пятый класс пойдет, - поделился Константин. - Живем, как все...

Он не участвует в судебных заседаниях по громкому уголовному делу. Слишком тяжко каждый раз переживать все заново. Тем более, что он вместе с кемеровскими и бердскими следователями обнаружил замороженное тело Ирины в глуши у горнолыжного курорта Танай в Кузбассе, куда убийцы выбросили его после того, как задушили.

Как рассказал Константин, семья сразу решила признать потерпевшим ее брата Владимира Пушкарева. Он подал иск на возмещение морального вреда в размере 3 млн рублей — по 1,5 млн с каждого из подсудимых.

Напомним, на скамье подсудимых двое — Дмитрий Фурсов и Станислав Белоусов. 11 января 2019 года они под предлогом покупки авто выехали с Ириной Синельниковой из Бердска и жестоко расправились с ней. Как полагает следствие, Фурсов и Белоусов еще в конце 2018 года планировали убивать владельцев авто, чтобы перепродавать их машины и пользоваться деньгами. Есть сведения о четырех предложениях о сделке. Но Синельникова стала и первой и последней жертвой душегубов.

Циничное убийство

Гособвинение расценивает убийство как совершенное с особым цинизмом. Молодую бердчанку задушили заранее приготовленной удавкой, предварительно оглушив электрошокером. Преступление подельники готовили заранее, распределяли роли. Фурсов был за рулем «Пежо», которое якобы проверял перед покупкой. Ирину посадили на переднее пассажирское сидение. А Белоусов сел сзади, чтобы накинуть удавку на шею.

Подельники знали, что у Ирины двое детей 4 и 10 лет. Она сама рассказала об этом во время «тест-драйва» по трассе Р-256. Женщина молила о пощаде, яростно сопротивлялась и звала на помощь. Но это не остановило убийц. Они долго ехали с трупом, не боясь встретиться с полицейскими. Первоначально следствие полагало, что ее на январский мороз выбросили еще живой. Однако экспертиза показала, что она была уже мертвой.

Кроме того, что убийцы забрали в целях наживы автомобиль (они выручили за него 150 тыс. рублей, быстро продав по дешевке в Кемеровской области, экспертиза показала, что в реального «Пежо» стоил в два раза дороже), у Ирины пропали золотые украшения, документы, телефон. Сотовый выбросили, а сумку сожгли. Впрочем, защита подсудимых отрицает факт кражи золота на сумму 290 тыс. рублей и требует исключить этот эпизод из обвинения.

- Якобы золотых украшений на такую сумму было на погибшей. Они предъявили бирки от изделий, но чеки не предъявили. Но прокурор требует вменить кражу золота подсудимым. Но его нигде не нашли. Мы полагаем, что его не было. Поэтому адвокаты просят не только смягчения наказания, но и уменьшения суммы ущерба, - рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Юрий Миронов.

От того, чью позицию примет суд, зависит размер компенсации убытков семье погибшей Ирины Синельниковой.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» гособвинение 24 августа попросило для Дмитрия Фурсова наказание в виде 21 года колонии строгого режима с ограничением свободы 1,5 года. Станиславу Белоусову - 20 лет в колонию строгого режима с ограничением свободы 1,5 года после отбытия основного наказания.