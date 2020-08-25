Имеют ли онлайн-сервисы прослушивания музыки преимущества?

Можно даже сказать, что всего человечества. Изменения коснулись буквально всех сфер деятельности человека. Инновации не обошли и развлекательную сферу. Так теперь доступна онлайн музыка, которую можно слушать на разных площадках. Только представьте, как далеко зашел прогресс, ведь каких-то 10 лет тому назад приходилось записывать музыку на флешку, кассету или диск.

Музыка в режиме онлайн стала настолько популярна, что стало появляться все больше и больше сервисов для прослушивания. Некоторые из них предлагают делать это за ежемесячную подписку, другие просят покупать приложения, чтобы избавится от назойливой рекламы, появляющейся каждую минуту. Все сервисы отличаются дизайном, функционалом. Например, одни могут давать доступ только к прослушиванию музыки в онлайн режиме, а другие предлагают оффлайн доступ.

Люди стали активнее использовать сервисы для прослушивания музыки онлайн по нескольким причинам:

В значительной степени экономится место на телефоне, планшете и любом другом устройстве. В некоторых мобильных телефонах просто нет места для того, чтобы хранить гигабайты музыки, а для некоторых музыка – необходима всегда. Когда в памяти устройства не хватает места – это идеальное решение.

В режиме онлайн можно слушать абсолютно разные жанры. Например, сегодня настроение слушать поп музыку, а завтра вы любите рок. Столько информации не поместится ни на одном смартфоне. Вкусы могут меняться, а память в телефоне остается.

Кто-то отказывается от удобства прослушивания музыки онлайн, так как потребляется много трафика. Однако, это вовсе не так. Музыка «съедает» катастрофически мало трафика. Вам хватит считанных мегабайтов, чтобы каждый день наслаждаться любимыми композициями.

Онлайн-музыка сегодня очень популярна и сервисами пользуются практически 90% пользователей мобильных гаджетов. Эта услуга настолько прочно вошла в современную жизнь, что ни один человек не представляет себя без музыки.