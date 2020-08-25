Вирусные гепатиты - что нужно знать?

По оценкам, 57% случаев цирроза печени и 78% случаев первичного рака органа вызваны ВГС и ВГВ.

Факты

Часть стран добились больших успехов в вакцинации с момента первого внедрения прививок против HBV. Каждая страна включила в график иммунизации детей, 25 из 52 государств применяют универсальную дозу для новорожденных в первые 24 часа.

Хотя серологические тесты для скрининга повсеместно практикуются, однако доступ к инновационным лабораторным тестам для поддержки принятия решения о терапии и мониторинга еще ограничен.

Только 25 стран сообщили о возможности проводить тесты на нуклеиновые кислоты. Доступ к лечению ВГС противовирусными препаратами прямого действия (ПППД) на основе веществ:

Sofosbuvir;

Daclatasvir;

Ledipasvir;

Velpatasvir.

Уже возможен в Российской Федерации. Купить Софосбувир, а также остальные вышеперечисленные медсредства, можно через интернет в онлайн-аптеке "Гепатит-Стоп".

Детально ознакомиться с характеристиками медикаментов и стоимостью, возможно на сайте компании gepatit-stop.ru. Для заказа лекарств, необходимо по телефону связаться с менеджером фирмы или оставить заявку посредствов чата.

В течении суток, товар будет отправлен в любой регион России. Эти лекарства рекомендуют для терапии первой линии хронического гепатита С. Однако число людей в России, получающих лечение по государственной программе ограничено.

Разновидности недуга

Гепатит типов A, B, C, D и E может вызвать инфекцию и последующее воспаление печени, что может привести к серьезным заболеваниям, или даже к летальному исходу. Люди, заболевшие видом А и Е, выздоравливают и не нуждаются в лечении. В случае B, C и D инфекция может стать хронической, и некоторые пациенты могут умереть от рака печени или цирроза.

Однако, если недуг обнаружен вовремя, его можно вылечить. Пациенты с HCV могут выздороветь. Существуют вакцины, защищающие от типов A, B, D и E.

Пути передачи

Некоторые вирусы могут передаваться половым путем. Вирусный гепатит B, C и D может попадать в другой организм через жидкости инфицированного человека. Люди, употребляющие инъекционные наркотики, подвержены риску заражения, поскольку иногда используются общие шприцы.

Во избежании указанной опасности, не используйте совместно бритвы, иглы или нестерилизованные инструменты, для татуажа и пирсинга. Службы здравоохранения должны использовать безопасные шприцы. Никогда не делитесь шприцами.

Заключение

Все люди старше 40 лет должны пройти тестирование. Фаг может оставаться в крови человека до 20 лет без видимых симптомов, пока не вызовет воспаление и повреждение печени, которое может перерасти в хронический гепатит, цирроз или рак органа. Хорошая новость в том, что Hepatitis С можно вылечить. Сегодня существуют эффективные лекарства, позволяющие полностью выздороветь за 8 - 24 недели.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА.