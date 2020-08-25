Факты о самом непредсказуемом знаке Зодиака. Они самые частые пациенты психолога

Этот знак не мстительны. Принято считать, что своим обидчикам они изобретают страшную месть. Это совершенно ошибочно: они не мстят вообще. Впрочем, это не помешает им со спокойной улыбкой наблюдать за тем, как их обидчикам мстит жизнь.

Водолеи, пожалуй, самый непредсказуемый Знак Зодиака из всех существующих

10 необычных фактов о Знаке Зодиака Водолей

Водолеи, пожалуй, самый непредсказуемый Знак Зодиака из всех существующих. Людям-Водолеям приписывают массу особенностей и свойств, но часто они противоречат друг другу. 10 верных и необычных фактов о Водолеях помогут лучше понять их и дадут ответы на некоторые важные вопросы, связанные с этим Знаком Зодиака.

Факт первый: Водолеи боятся критики в свой адрес. Никому из нас не бывает приятно, когда нас ругают или делают выговор. Но если уравновешенные Козероги или независимые от чужого мнения Львы воспримут критику спокойно и либо не обратят внимания, либо исправят ошибки и спокойно пойдут дальше, то чрезвычайно ранимые Водолеи воспримут ругань как трагедию и вряд ли смогут сдержать эмоции.

Факт второй: Водолеи часто бывают консервативны. Принято считать, что никто не любит перемены больше, чем Водолеи. Но на самом деле представители этого Знака часто горячо мечтают о хотя бы какой-то стабильности. Звезды дарят родившимся в воздушной стихии Водолеям весьма неоднозначный подарок: постоянные жизненные перемены. Спустя какое-то время люди-Водолеи привыкают к постоянным неожиданностям и сюрпризам, и начинают относиться ко всему в жизни философски. Но при этом в мелочах они часто стараются воплотить мечты о стабильности, выбирая одно — два любимых кафе, самую любимую книгу, фильм или музыкальную группу.

Факт третий: Водолеи боятся ответственности. Постоянная неуверенность в своих силах преследует Водолеев всю их жизнь, перемежаясь всплесками эйфории от удачных решений и идей. Водолеи — прекрасные идейные вдохновители. Они имеют нестандартный взгляд на вещи и могут предложить решение, кажущееся безумным, но на поверку дающее прекрасный результат. Но при этом постоянно погруженный в сомнения Водолей сделает все возможное, чтобы не брать ответственность за предложенное им.

Факт четвертый: Водолеи крайне привязчивы к людям. Внешне легко расстающиеся с людьми и местами Водолеи имеют глубоко в душе одного — двух совершенно для них особенных людей, потерять которых для любого Водолея подобно смерти. Ради примирения с таким человеком свободолюбивый Водолей пойдет на любые уступки и ограничения. Но никогда не стоит использовать эту привязанность Водолея для своих целей: если представитель этого Знака поймет, что его эксплуатируют, он моментально разорвет любую связь, как бы тяжело ему не было.

Факт пятый: Водолеи имеют неустойчивую психику. И большинство из них прекрасно осознают это, сознательно с подросткового возраста воспитывая свой ум и укрепляя нервную систему во избежание печальных последствий. К сожалению, положительного результата достигают не все: подавляющее число пациентов психологов и психиатров именно Водолеи.

Факт шестой: Водолеи верны своей второй половине. Несмотря на любовь Водолея к вниманию противоположного пола представители этого знака практически не способны на измену. Флирт для Водолея как воздух, которым он дышит, но при этом тяга к стабильности и глубина привязанности Водолея не позволят ему причинить боль любимому человеку.

Факт седьмой: Творчество — неотъемлемая часть жизни Водолеев. Большинство людей, рожденных под знаком Водолея, выбирают творческие профессии: большинство писателей, музыкантов, художников и актеров получились именно из представителей этого Знака. Но даже если работа, которой занимается Водолей, сплошная рутина, то он найдет простор для творчества в любой области.

Факт восьмой: Водолеи чувствуют настроение других людей. Давние друзья некоторых Водолеев через несколько лет общения перестают удивляться звонкам посреди ночи с вопросами примерно такого содержания: «У тебя снова прихватило сердце?» Большинство Водолеев физически могут чувствовать настроение близких им людей, а также интуитивно понимать, что у кого-то случилась беда.

Факт девятый: Водолеи часто не вполне разделяют сны и реальность. Причина в том, что представителям этого Знака часто снятся крайне реалистичные сны: в них присутствует не только яркий визуальный образ, но и звуки, запахи и даже ощущения.

Факт десятый: Водолеи не мстительны. Принято считать, что своим обидчикам Водолеи изобретают страшную месть. Это совершенно ошибочно: Водолеи не мстят вообще. Представители этого Знака обладают приятной особенностью быстро забывать все плохое. С человеком, нанесшим им обиду, они попросту прекратят всякое общение, но никогда не опустятся до мести. Впрочем, это не помешает им со спокойной улыбкой наблюдать за тем, как их обидчикам мстит жизнь.

Теперь люди самого загадочного Знака Зодиака будут более понятны вам. Водолеи, как и другие Знаки, нуждаются в тепле, поддержке и гармонии в жизни.

Источник: знаки-зодиаков.рф