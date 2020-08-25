Идеальную жену по знаку Зодиака назвали астрологи. Узнай свою оценку!

Кто будет лучшей женой? Прочти статью

ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА ПО ЗНАКУ ЗОДИАКА

Узнав Знак Зодиака своей избранницы, вы легко сможете понять, какой она будет в браке. Успейте обзавестись лучшей спутницей, пока не расхватали всех идеальных жен.

Идеальных людей не бывает: бывают те, кто идеально подходит вам по Знаку Зодиака. Любовная совместимость приоткроет завесу тайны и сократит ваше время на поиски «той самой». Конечно, каждый мужчина по-своему представляет себе эталон женственности. Однако многих представительниц зодиакального круга звезды все же наградили званием «лучшая жена во Вселенной». Кто же эти таинственные незнакомки? Сейчас узнаем.

Чертовски манящая, фантастически хитрая и ошеломляюще красивая женщина-Скорпион — самая ужасная жена. Обручиться со Скорпионом — значит, самовольно отдать себя в рабство. Естественно, прислуживать столь изящной госпоже почетно, порой даже статусно, но есть одно большое но: придется приспособиться к ее буйному нраву и капризному характеру. Предупреждаем сразу — это дама взбалмошная и загадочная. У вас может уйти уйма времени и сил на притирку характеров. Будьте уверены: с ней вы заработаете себе состояние, лысину и пенсию по инвалидности. А все потому, что железный принцип Скорпиона — «доминируй, властвуй, унижай».

Жениться на Рыбке — это как попасть в театр одного актера. Вы ни при каких обстоятельствах не узнаете, о чем она думает, чем руководствуется и как проводит свой досуг. А вот для вас у нее много занятий. Первое и самое основное — понять, чего же милая хочет, и принести это любой ценой, бросив к ее ногам вместе с цветами. А потом уже все остальное — будь кормильцем, ты моя каменная стена, мой хозяин, мой господин, страстный любовник, лучший друг, любящий муж. И поверьте, такую женщину нужно всегда соблазнять, удивлять, веселить, поощрять, защищать. Если нет, то она просто скажет «фи» и красиво уйдет в закат. Все потому, что женщина-Рыба делает куда больше, чем вы, — она украшает брак: каждый день, в поте лица.

Львица — самая настоящая королева, и отношение к такой важной персоне должно быть соответствующим. Такой женщине нужно немедленно обеспечить царские покои. Ну а потом, как водится, быть рыцарем и постоянно завоевывать для своей королевы новые земли, распространяя ее славу по всей земле. Зато все остальные женщины меркнут на фоне Львицы. Она — единственная и неповторимая звезда, сияющая на небе для амбициозного мужчины. Это женщина-мотиватор, ради которой придется сделать все. Если вы хотите наслаждаться ее обществом, другого выбора у вас просто нет.

Женщина-Стрелец в браке — боевая подруга: с ней и в огонь, и в воду. Она встанет за вашей спиной и будет подавать вам патроны. Да, именно патроны, потому что придется отстреливать полчище поклонников, которых даже не смущают ее отказы и слова, что она давно замужем. Ну и конечно, патроны пригодятся вам для защиты во время семейных сор. Разгневанная жена-Стрелец хуже злого татарина. Наш вам совет: лучше сдаться без боя. Потом вас вряд ли спасет даже истошный крик: «Дорогая, я все понял, ты права, права только ты!».

Жена-Близнец сродни мистической сущности — этакая таинственная и загадочная особа. Бывают женщины, которые делают из мужчины победителя, бывают и такие барышни, с которыми даже альфа-самец становится неудачником, а есть женщины-Близнецы. Они видят мужа насквозь, тут даже притворяться бесполезно. Такие дамы смотрят в самую глубь. И там, в недрах вашей души, они подкармливают внутренних демонов. Сами Близнецы считают себя счастливыми женами, но вот признать о себе страшную правду способны далеко не все мужчины. Чаще всего рядом с женщиной-Близнецом выживает лишь святой. Как иначе объяснить такое мужество?

Всем известно, что быть с Овном — это как танцевать на вулкане. Это сильная женщина, и всякие хлюпики, пожалуйста, в конец очереди. Ей нужен сильный мужчина, настоящий боец, герой, который сможет ежедневно выдерживать семейный апокалипсис. Буйный нрав такой женщины — развлечение не для любителей, скажем так. Как только дама-Овен находит себе хорошую партию, начинается самое интересное: война на выживание. Борьба будет равной, бороться будут сильнейшие, и никто никогда не победит. Такая пара будет прокачивать внутреннюю силу и крепость духа до бесконечности. Если вы готовы соперничать с женщиной, которая никогда и ни при каких обстоятельствах не уступит, — вперед.

Женщины, представляющие Знак Весов, — самые очаровательные, искренние, ласковые, но совершенно не приспособленные к быту существа. Но с другой стороны, что это за дом, в котором нет теплого котика? Одна серость, одиночество и пустота. Женщина-Весы всем своим видом требует ласки, нежности, внимания, и многие мужчины от этого сами мурлычут, как мартовские коты. Вот только грациозную кошечку нужно всегда держать на руках — если нет, то она вмиг уйдет от вас. И не нужно расспрашивать, что случилось, потому что: «Ой, все!».

Дева — мудрая женщина. Очень мудрая. Чертовски мудрая. Иногда это даже пугает. Ей ничего не нужно объяснять, она уже все знает заранее. Такая женщина простит все, что угодно, потому что даже это она уже давно предусмотрела, ну и в конце концов все мы люди. Дева всегда поддержит, обнимет, поможет мудрым советом, укажет путь. Она и любимая женщина, и мудрый судья, и лучший друг в одном лице. Поэтому мужчинам, которые выбрали себе Деву в качестве супруги, друзья не нужны, за что их хочется пожалеть, потому что на Дев часто нападает дурь. И тут мы наблюдаем, какое горе бывает от ума. Такая дама использует весь свой разум и раздувает проблему из ничего. Ей не хватает лишь таблички с надписью «осторожно — мозговой штурм». Правда, потом Дева признает, что была не права, и даже извиняется, но последствия эти губительны для мужчины.

Женщина-Телец — вечный двигатель. Это Знак стабильности, поэтому выходят такие дамы чаще всего за хулиганов, потому что им нравится контраст интересов. Но чувства чувствами, а обед по расписанию. Даме-Тельцу хочется и вкусно кушать, и платьице, и виллу, и машину, и остров. Ей все должны завидовать. Поэтому хулиган, случайно попавший в цепкие коготки Тельца, быстро становится примерным семьянином и наизусть знает весь ее набор мотивирующих техник. Пилит такая жена искусно, впрочем, как и шантажирует. Ее виртуозная манера манипулировать превращает дворового парня в успешного мужчину с большой буквы. Если у мужа хватило ума не перечить ей.

Твердая и решительная женщина-Козерог знает свой рецепт счастья. Ей просто известно, чего она хочет от жизни, брака и мужа соответственно. И она не отступит от своей цели. Барышня-Козерог не выйдет замуж за кого попало из-за каких-то там глупых чувств и ложный убеждений, о нет. Такая женщина уверена — чтобы брак был счастливым, над ним нужно хорошенько поработать. Проблема в том, что она возьмется за вас железной хваткой и доработает до приемлемого идеала. И это необратимый процесс — выйти живым еще не удалось никому. Зато после вашего перерождения в браке воцарится мир и гармония, и счастливая старость вам обеспечена.

Свободолюбивые женщины-Водолеи, по мнению астрологов, — прекрасные жены. Такая жена вроде бы рядом, но в то же время ее как бы и нет. Что может быть лучше для мужчины? Никто не достает, не пилит, не капает на мозги. Правда, такая женщина придерживается главного правила — она не тратит время на низменный быт, поэтому не ждите, что она будет убираться и готовить для вас. В семейной жизни должно быть место только безудержному веселью. Эта женщина — идеальный персонаж всех мужских грез: всегда молода и прекрасна (даже если ей 80, она продолжает веселиться, как студентка). К тому же жена-Водолей будет заниматься только своей жизнью, предоставив мужчине полную свободу, и никогда не предпочтет забивать свою голову только им одним.

Первое место в рейтинге «Лучшая в мире жена» занимают Раки. За такой дамой придется побегать, но игра стоит свеч. В браке она проявит себя во всей красе. Это настоящая хозяюшка, умница, красавица в одном лице. В доме чистота и порядок, в семье гармония, дети воспитаны, муж накормлен, родители супруга счастливы. Семья для нее — главная цель в жизни, поэтому во всем угодит. А кто будет небрежно относиться к семейным обязанностям, тот жестко поплатится. В такой диктатуре порой хочется пожалеть, что не вышел за какую-нибудь Львицу, но жена не разрешает жалеть.

Женщина до брака и после брака — две разные женщины. Поэтому, чтобы обезопасить себя от неожиданного развития семейной жизни, вскользь спросите у возлюбленной, какой у нее Знак Зодиака. Не стоит забывать, что астрология указывает лишь на общие черты. Любая женщина — это загадка.

Источник: знаки-зодиаков.рф