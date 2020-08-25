Всего лишь на 25 лет построит мусорную свалку для 120 тысяч тонн отходов в год около кладбища Бердска ООО "Полигон"

Ответил на запрос "Курьер. Среда. Бердск" о строительстве нового полигона ТКО на землях Искитимского района, но вблизи кладбища Бердска заместитель руководителя администрации губернатора и правительства Новосибирской области Сергей Нешумов сегодня, 25 августа.
Напомним, ООО «Полигон» строит дорогу к будущей свалке за кладбищем Бердска. Земельный участок с кадастровым номером 54:07:047401:1085, согласно публичной кадастровой карте, расположен в Искитимском районе и находится на землях МО Совхозного сельсовета. В нескольких сотнях метров кладбище Бердска, а также село Маяк Искитимского района.
1. На какой период времени хватит нового полигона ТКО, строящегося возле с. Маяк между Бердском и Искитимом? При какой интенсивности захоронения отходов ведется подсчет? Если установить среднюю интенсивность захоронения по свалкам Новосибирской области, на сколько хватит полигона?
- По информации министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области, в настоящее время работы по строительству объекта
размещения отходов с объектом обработки в Искитимском районе не ведутся. Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Новосибирской области предусмотрено строительство объекта размещения ТКО с объектом обработки мощностью 120 тысяч тонн в год.
Согласно пункту 5.3 Правил площадь участка, отводимого под полигон, рассчитывают из условия срока его эксплуатации не более 25 лет. Срок эксплуатации объекта будет определен в проектной документации с учетом годовой мощности объекта, степени уплотнения отходов при их размещении. На фактические сроки эксплуатации объекта будет влиять количество отходов, образующихся на соответствующей территории и направляемых на размещение после обработки.
2. Как рассчитывается, на сколько лет хватит ресурсов полигона по захоронению?
- В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» установление единых требований к объектам обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, в том числе в отношении выбора мест размещения таких объектов, используемых материалов и технологических решений, относится к полномочиям Российской Федерации. В настоящее время указанные требования не установлены. В тоже время приказом Минстроя России от 17.11.2017 № 1555/пр утвержден Свод правил «Полигоны для твердых коммунальных отходов. Проектирование, эксплуатация и рекультивация».
4. Есть ли некие нормы и правила, регламентирующие интенсивность захоронения мусора на полигоне?
Также по информации министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, технологические решения по эксплуатации полигона предусматриваются проектной документацией с учетом потоков отходов, направляемых на полигон в соответствии с территориальной схемой, согласно действующему законодательству:
1) Федеральный закон от 24 ИЮНЯ 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
2) постановление Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 года № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации № 641»;
3) — Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 года (утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 января 2016 года № 80-р);
4) Стратегия развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года (утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 января 2018 года № 84-р);
5) распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 июля 2017 года № 1589-р «Об утверждении перечня видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается»;
6) приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 14 августа 2013 года № 298 «Об утверждении комплексной
стратегии обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в Российской Федерации»;
7) приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 06 июня 2017 года № 273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе»;
8. «СП 2.1.7.1038-01. 2.1.7. Почва, очистка населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов. Санитарные правила» (утвержденном постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 мая 2001 года № 16);
9) «СанПиН 2.1.7.1322-03. 2.1.7. Почва. Очистка населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления. — Санитарно-эпидемиологические правила и — нормативы» (утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации 30 апреля 2003 года № 80);
10) «СП 2.2.1.1312-03. 2.2. Гигиена труда. Проектирование, строительство реконструкция и эксплуатация предприятий. Гигиенические требования к проектированию ВНОВЬ строящихся И реконструируемых промышленных предприятий. Санитарно-эпидемиологические правила» (утвержденном постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 22 апреля 2003 года № 88);
11) «СНиП 23-03-2003 «Защита от шума» (утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 825);
12) Правила проектирования, эксплуатации и рекультивации полигонов для ТКО, утвержденных Министерством строительства и ЖиИлЛищнО-
коммунального хозяйства Российской Федерации 17 ноября 2017 года (СП 320.1325800.2017);
13) «ГОСТ 30772-20001. Межгосударственный стандарт. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения» (введенном постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 28 декабря 2001 года№ 607-ст);
14) «ГОСТР 54098-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. Ресурсосбережение. Вторичные материальные ресурсы. Термины и определения» (утвержденном и введенном в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 ноября 2010 года № 761-ст);
15) «ГОСТ 17.2.3.02-2014. Межгосударственный стандарт. Правила установления допустимых выбросов загрязняющих веществ промышленными предприятиями» (введенном в действие приказом Госстандарта от 20 марта 2014 года № 208-ст);
16) «ГОСТ 17.1.3.13-86 (СТ СЭВ 4468-84). Государственный стандарт Союза ССР. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране
поверхностных вод от загрязнения» (введенном в деиствие постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 июня 1986 года № 1790);
17) Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям ИТС 17-2016 «Размещение отходов производства и потребления» (утвержденном приказом Федерального агентства по — техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2016 года № 1885);
18) Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям ИТС 15-2016 «Утилизация и обезвреживание отходов (кроме
обезвреживания термическим способом (сжигание отходов)» (утвержденном приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2016 года № 1887).
5. Есть ли некие нормы и правила, регламентирующие, сколько лет должно хватить ресурсов полигона по захоронению?
- Согласно пункту 5.3 Правил площадь участка, отводимого под полигон, рассчитывают из условия срока его эксплуатации не более 25 лет. Срок эксплуатации объекта будет определен в проектной документации с учетом годовой мощности объекта, степени уплотнения отходов при их размещении. На фактические сроки эксплуатации объекта будет влиять количество отходов, образующихся на соответствующей территории и направляемых на размещение после обработки. Также по информации министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, технологические решения по эксплуатации полигона предусматриваются проектной документацией с учетом потоков отходов, направляемых на полигон в соответствии с территориальной схемой, согласно действующему законодательству:
1) Федеральный закон от 24 ИЮНЯ 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
2) постановление Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 года № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации № 641»;
3) — Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 года (утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 января 2016 года № 80-р);
4) Стратегия развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года (утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 января 2018 года № 84-р);
5) распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 июля 2017 года № 1589-р «Об утверждении перечня видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается»;
6) приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 14 августа 2013 года № 298 «Об утверждении комплексной
стратегии обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в Российской Федерации»;
7) приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 06 июня 2017 года № 273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе»;
8. «СП 2.1.7.1038-01. 2.1.7. Почва, очистка населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов. Санитарные правила» (утвержденном постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 мая 2001 года № 16);
9) «СанПиН 2.1.7.1322-03. 2.1.7. Почва. Очистка населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления. — Санитарно-эпидемиологические правила и — нормативы» (утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации 30 апреля 2003 года № 80);
10) «СП 2.2.1.1312-03. 2.2. Гигиена труда. Проектирование, строительство реконструкция и эксплуатация предприятий. Гигиенические требования к проектированию ВНОВЬ строящихся И реконструируемых промышленных предприятий. Санитарно-эпидемиологические правила» (утвержденном постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 22 апреля 2003 года № 88);
11) «СНиП 23-03-2003 «Защита от шума» (утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 825);
12) Правила проектирования, эксплуатации и рекультивации полигонов для ТКО, утвержденных Министерством строительства и ЖиИлЛищнО-
коммунального хозяйства Российской Федерации 17 ноября 2017 года (СП 320.1325800.2017);
13) «ГОСТ 30772-20001. Межгосударственный стандарт. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения» (введенном постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 28 декабря 2001 года№ 607-ст);
14) «ГОСТР 54098-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. Ресурсосбережение. Вторичные материальные ресурсы. Термины и определения» (утвержденном и введенном в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 ноября 2010 года № 761-ст);
15) «ГОСТ 17.2.3.02-2014. Межгосударственный стандарт. Правила установления допустимых выбросов загрязняющих веществ промышленными предприятиями» (введенном в действие приказом Госстандарта от 20 марта 2014 года № 208-ст);
16) «ГОСТ 17.1.3.13-86 (СТ СЭВ 4468-84). Государственный стандарт Союза ССР. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране
поверхностных вод от загрязнения» (введенном в деиствие постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 июня 1986 года № 1790);
17) Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям ИТС 17-2016 «Размещение отходов производства и потребления» (утвержденном приказом Федерального агентства по — техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2016 года № 1885);
18) Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям ИТС 15-2016 «Утилизация и обезвреживание отходов (кроме
обезвреживания термическим способом (сжигание отходов)» (утвержденном приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2016 года № 1887).