Всего лишь на 25 лет построит мусорную свалку для 120 тысяч тонн отходов в год около кладбища Бердска ООО "Полигон"

Срок эксплуатации объекта будет определен в проектной документации с учетом годовой мощности объекта, степени уплотнения отходов при их размещении. Но на фактические сроки эксплуатации объекта будет влиять количество отходов, ответил Сергей Нешумов.

Строительство новой свалки активно велось весной 2002 года

Ответил на запрос "Курьер. Среда. Бердск" о строительстве нового полигона ТКО на землях Искитимского района, но вблизи кладбища Бердска заместитель руководителя администрации губернатора и правительства Новосибирской области Сергей Нешумов сегодня, 25 августа.

Напомним, ООО «Полигон» строит дорогу к будущей свалке за кладбищем Бердска. Земельный участок с кадастровым номером 54:07:047401:1085, согласно публичной кадастровой карте, расположен в Искитимском районе и находится на землях МО Совхозного сельсовета. В нескольких сотнях метров кладбище Бердска, а также село Маяк Искитимского района.

1. На какой период времени хватит нового полигона ТКО, строящегося возле с. Маяк между Бердском и Искитимом? При какой интенсивности захоронения отходов ведется подсчет? Если установить среднюю интенсивность захоронения по свалкам Новосибирской области, на сколько хватит полигона?

- По информации министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области, в настоящее время работы по строительству объекта

размещения отходов с объектом обработки в Искитимском районе не ведутся. Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Новосибирской области предусмотрено строительство объекта размещения ТКО с объектом обработки мощностью 120 тысяч тонн в год.

Согласно пункту 5.3 Правил площадь участка, отводимого под полигон, рассчитывают из условия срока его эксплуатации не более 25 лет. Срок эксплуатации объекта будет определен в проектной документации с учетом годовой мощности объекта, степени уплотнения отходов при их размещении. На фактические сроки эксплуатации объекта будет влиять количество отходов, образующихся на соответствующей территории и направляемых на размещение после обработки.

2. Как рассчитывается, на сколько лет хватит ресурсов полигона по захоронению?

- В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» установление единых требований к объектам обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, в том числе в отношении выбора мест размещения таких объектов, используемых материалов и технологических решений, относится к полномочиям Российской Федерации. В настоящее время указанные требования не установлены. В тоже время приказом Минстроя России от 17.11.2017 № 1555/пр утвержден Свод правил «Полигоны для твердых коммунальных отходов. Проектирование, эксплуатация и рекультивация».

4. Есть ли некие нормы и правила, регламентирующие интенсивность захоронения мусора на полигоне?

Также по информации министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, технологические решения по эксплуатации полигона предусматриваются проектной документацией с учетом потоков отходов, направляемых на полигон в соответствии с территориальной схемой, согласно действующему законодательству:

1) Федеральный закон от 24 ИЮНЯ 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

2) постановление Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 года № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации № 641»;

3) — Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 года (утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 января 2016 года № 80-р);

4) Стратегия развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года (утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 января 2018 года № 84-р);

5) распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 июля 2017 года № 1589-р «Об утверждении перечня видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается»;

6) приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 14 августа 2013 года № 298 «Об утверждении комплексной

стратегии обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в Российской Федерации»;

7) приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 06 июня 2017 года № 273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе»;

8. «СП 2.1.7.1038-01. 2.1.7. Почва, очистка населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов. Санитарные правила» (утвержденном постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 мая 2001 года № 16);

9) «СанПиН 2.1.7.1322-03. 2.1.7. Почва. Очистка населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления. — Санитарно-эпидемиологические правила и — нормативы» (утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача

Российской Федерации 30 апреля 2003 года № 80);

10) «СП 2.2.1.1312-03. 2.2. Гигиена труда. Проектирование, строительство реконструкция и эксплуатация предприятий. Гигиенические требования к проектированию ВНОВЬ строящихся И реконструируемых промышленных предприятий. Санитарно-эпидемиологические правила» (утвержденном постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 22 апреля 2003 года № 88);

11) «СНиП 23-03-2003 «Защита от шума» (утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 825);

12) Правила проектирования, эксплуатации и рекультивации полигонов для ТКО, утвержденных Министерством строительства и ЖиИлЛищнО-

коммунального хозяйства Российской Федерации 17 ноября 2017 года (СП 320.1325800.2017);

13) «ГОСТ 30772-20001. Межгосударственный стандарт. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения» (введенном постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 28 декабря 2001 года№ 607-ст);

14) «ГОСТР 54098-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. Ресурсосбережение. Вторичные материальные ресурсы. Термины и определения» (утвержденном и введенном в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 ноября 2010 года № 761-ст);

15) «ГОСТ 17.2.3.02-2014. Межгосударственный стандарт. Правила установления допустимых выбросов загрязняющих веществ промышленными предприятиями» (введенном в действие приказом Госстандарта от 20 марта 2014 года № 208-ст);

16) «ГОСТ 17.1.3.13-86 (СТ СЭВ 4468-84). Государственный стандарт Союза ССР. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране

поверхностных вод от загрязнения» (введенном в деиствие постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 июня 1986 года № 1790);

17) Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям ИТС 17-2016 «Размещение отходов производства и потребления» (утвержденном приказом Федерального агентства по — техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2016 года № 1885);

18) Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям ИТС 15-2016 «Утилизация и обезвреживание отходов (кроме

обезвреживания термическим способом (сжигание отходов)» (утвержденном приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2016 года № 1887).

5. Есть ли некие нормы и правила, регламентирующие, сколько лет должно хватить ресурсов полигона по захоронению?

- Согласно пункту 5.3 Правил площадь участка, отводимого под полигон, рассчитывают из условия срока его эксплуатации не более 25 лет. Срок эксплуатации объекта будет определен в проектной документации с учетом годовой мощности объекта, степени уплотнения отходов при их размещении. На фактические сроки эксплуатации объекта будет влиять количество отходов, образующихся на соответствующей территории и направляемых на размещение после обработки. Также по информации министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, технологические решения по эксплуатации полигона предусматриваются проектной документацией с учетом потоков отходов, направляемых на полигон в соответствии с территориальной схемой, согласно действующему законодательству:

1) Федеральный закон от 24 ИЮНЯ 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

2) постановление Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 года № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации № 641»;

3) — Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 года (утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 января 2016 года № 80-р);

4) Стратегия развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года (утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 января 2018 года № 84-р);

5) распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 июля 2017 года № 1589-р «Об утверждении перечня видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается»;

6) приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 14 августа 2013 года № 298 «Об утверждении комплексной

стратегии обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в Российской Федерации»;

7) приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 06 июня 2017 года № 273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе»;

8. «СП 2.1.7.1038-01. 2.1.7. Почва, очистка населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов. Санитарные правила» (утвержденном постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 мая 2001 года № 16);

9) «СанПиН 2.1.7.1322-03. 2.1.7. Почва. Очистка населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления. — Санитарно-эпидемиологические правила и — нормативы» (утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача

Российской Федерации 30 апреля 2003 года № 80);

10) «СП 2.2.1.1312-03. 2.2. Гигиена труда. Проектирование, строительство реконструкция и эксплуатация предприятий. Гигиенические требования к проектированию ВНОВЬ строящихся И реконструируемых промышленных предприятий. Санитарно-эпидемиологические правила» (утвержденном постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 22 апреля 2003 года № 88);

11) «СНиП 23-03-2003 «Защита от шума» (утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 825);

12) Правила проектирования, эксплуатации и рекультивации полигонов для ТКО, утвержденных Министерством строительства и ЖиИлЛищнО-

коммунального хозяйства Российской Федерации 17 ноября 2017 года (СП 320.1325800.2017);

13) «ГОСТ 30772-20001. Межгосударственный стандарт. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения» (введенном постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 28 декабря 2001 года№ 607-ст);

14) «ГОСТР 54098-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. Ресурсосбережение. Вторичные материальные ресурсы. Термины и определения» (утвержденном и введенном в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 ноября 2010 года № 761-ст);

15) «ГОСТ 17.2.3.02-2014. Межгосударственный стандарт. Правила установления допустимых выбросов загрязняющих веществ промышленными предприятиями» (введенном в действие приказом Госстандарта от 20 марта 2014 года № 208-ст);

16) «ГОСТ 17.1.3.13-86 (СТ СЭВ 4468-84). Государственный стандарт Союза ССР. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране

поверхностных вод от загрязнения» (введенном в деиствие постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 июня 1986 года № 1790);

17) Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям ИТС 17-2016 «Размещение отходов производства и потребления» (утвержденном приказом Федерального агентства по — техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2016 года № 1885);

18) Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям ИТС 15-2016 «Утилизация и обезвреживание отходов (кроме

обезвреживания термическим способом (сжигание отходов)» (утвержденном приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2016 года № 1887).