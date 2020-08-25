Опровергли отравление Алексея Навального врачи Омска

Врачи омской БСМП №1 готовы предоставить врачам немецкой клиники Charite как результаты лабораторных исследований, так и образцы биоматериалов пациента.

Врачи БСМП №1 готовы предоставить немецкой клинике Charite образцы биоматериалов А. Навального

Омские медики не выявили у Алексея Навального ингибиторы холинестеразы, об обнаружении которых в крови политика заявила берлинская клиника «Шарите». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заведующего отделением острых отравлений омской больницы скорой медицинской помощи № 1, главного токсиколога Омской области и СФО Александра Сабаева.

«При поступлении в стационар у Алексея Навального проводились исследования на широкий спектр наркотических, синтетических веществ, психодилетиков и лекарственных веществ, в том числе ингибиторов холинестеразы. Результат отрицательный», ‒ сказал он.

Кроме того, у Навального отсутствовала клиническая картина, специфичная для отравления веществами группы ингибиторов холинэстеразы, добавил Сабаев.

Врачи омской БСМП №1 готовы предоставить врачам немецкой клиники Charite как результаты лабораторных исследований, так и образцы биоматериалов пациента А.А.Навального.

Это позволит немецким специалистам иметь полный анамнез пациента, проследить всю клиническую динамику его жизненных показателей.

Ранее специалисты компании санитарной авиации , прибывшие в Омск для транспортировки А.А.Навального в Берлин, также получили данные всех диагностических исследований и на совместном врачебном консилиуме подтвердили обоснованность выбранной россиянами тактики лечения.

Кроме того, россияне уже передали немецким коллегам изображения МРТ пациента и получили от клиники Charite письмо с выражением признательности за установленное сотрудничество.

Напомним, 20 августа Навальный почувствовал себя плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет с ним совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Политик был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи № 1, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже он впал в кому. 22 августа его перевезли в Германию. В настоящее время он проходит лечение в берлинской клинике «Шарите».

Результаты исследования клиники указывают на интоксикацию Алексея Навального «веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы». Точное название вещества, которым он был отравлен, пока не установлено. Ингибиторы холинэстеразы используются в том числе при лечении болезни Альцгеймера.

Источник: omskportal.ru