Заразились коронавирусом 45 медиков ЦГБ Бердска. Но 27 не на работе, заверила Алла Дробинская

По всем случаям заражения проводится эпидемиологическое расследование. На данный момент только два медика находятся на больничном.

Врачи сами заражаются коронавирусом

Сегодня, 25 августа, главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская рассказала о том, сколько медиков заразилось коронавирусом за время пандемии.

- На сегодняшний день у нас за полгода работы по режиму ковидной инфекции 45 человек заражены. Из них основная масса - более 27, это те, кто заразились вне стационаров. На больничном у нас 2 человека. Остальные все выздоровели или ждут результатов теста, - рассказала Алла Николаевна.

Как отметила главврач, по каждому положительному тесту медицинского работника проводится эпидемиологическое расследование. Все случаи заражения медиков, которые заразились на работе, после комиссионного разбора, отправляли в №Центр профзаболеваний. Именно там решается вопрос о страховой выплате, которую инициировал президент России Владимир Путин.

- В этой ситуации проводится эпидрасследование, потому что есть клинические проявления болезни, есть круг заболеваний, инкубационный период. Такие случаи подаются в Роспотребнадзор как экстренное извещение. Он же и выявляет круг контактов. В каждом конкретном случае проводится эпидрасследование. Но то, что имеет место контакт с пациентом, у которого подтвержденный ковид, и это все зарегистрировано в медицинской документации, конечно, это рассматривается как инфицирование на рабочем месте, - уточнила главврач ЦГБ.