С 15 часов 25 августа по 31 августа отключат горячую воду в центре Бердска. Как сообщает КБУ, в связи с производством восстановительных работ на головном участке магистральной тепловой сети центральной зоны котельной «Вега», будет произведено отключение горячей воды у потребителей центральной части города - в зоне котельной «Вега» и ТГК-1. А это большая часть Бердска. Горячая вода останется только у тех, кто запитан от локальных котельных.
Без горячей воды до 31 августа 2020 года остался весь центр Бердска
15:16 25.08.2020
Воду отключили 25 августа. Ее не будет у потребителей в зоне котельной «Вега» и ТГК-1.
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