Увидят ли фамилию мэра «Шестернин» в бюллетени на выборах в заксобрание избиратели Бердска?

До выборов нового состава регионального парламента остается три недели. Напомним, единый день голосования назначен на 13 сентября. Но 11 и 12 сентября пройдет досрочное голосование. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», несмотря на трехдневные выборы, участковые избирательные комиссии во дворы не пойдут. Поскольку участки будут открыты три дня с 8 утра до 8 вечера. И у избирателей будет возможность проголосовать в удобное время, считает глава бердской ТИК Наталья Фокина.
Изменений в списочном составе кандидатов в депутаты заксобрания Новосибирской области по бердским округам не произошло — баллотируются 4 одномандатника по округу №16 и 5 претендентов по 12-у. К последнему относятся Новый поселок, Речкуновка, часть Северного микрорайона, залинейная территория в районе ул. Калинина и часть центра Бердска до ул. Ленина ближе к вокзалу. Вся остальная территория Бердска — это 16-й округ.
В избирательный бюллетень по одномандатному округу №12 впишут следующие фамилии:
2. Бухаров А. А. (Родина)
3. Матвеев С. Н. (Справедливая Россия)
4. Обрывко А. Н (КПРФ)
5. Шаблинский Е. С. (ЛДПР)
В избирательный бюллетень по одномандатному округу №16 впишут следующие фамилии:
1. Кастальский Ю. А. (ЛДПР)
2. Ляхов И. В. (Родина)
4. Родина З. Н. (Единая Россия)
Конкуренция на всех областных округах обещает быть серьезной. Изначально выдвинулись 220 одномандатников. Избирком отказал в регистрации 40. Пока предвыборную гонку продолжают 172 претендента на депутатские кресла.
Не менее острая борьба будет среди партий. Областная избирательная комиссия зарегистрировала 10 партийных списков. Уже известно, в каком порядке партии будут стоять в бюллетене. Это определила жеребьевка. Чудесным образом третий раз подряд №1 достался «Единой России». Дальше идут:
2. Экологическая партия
3. Партия Роста
4. За правду
5. Российская партия пенсионеров
7. Справедливая Россия
8. Родина
9. ЛДПР
10. Новые люди
Всего в областных списках всех партий 790 кандидатов. Среди них несколько представителей Бердска. В том числе действующий глава города Евгений Шестернин, житель Новосибирска. Он возглавляет список «Единой России» по бердскому округу №16. Председатель горсовета Бердска Валерий Бадьин идет номером 2 по 12-у округу, уступив место действующему депутату Ирине Диденко, которая на прошлых выборах прошла в заксобрание от КПРФ.
Территориальная группа ЕР №16 (избирательный округ №16):
1. Шестернин Евгений Анатольевич
3. Арутюнов Борис Павлович
4. Назаренко Ольга Ростиславовна
Территориальная группа №12 (избирательный округ №12):
1. Диденко Ирина Валериевна
2. Бадьин Валерий Георгиевич
3. Бесхлебный Вячеслав Анатольевич
4. Гончарик Владимир Федорович
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», есть большая вероятность того, что Евгений Шестернин, пройдя по списку в заксобрание досрочно снимет с себя полномочия главы Бердска. Совмещение запрещено законом. Напомним, что срок его мэрства истекает через три месяца после выборов в региональный парламент.
Новосибирский политолог Яков Савченко считает, что для чиновников предпенсионного возраста пересесть в кресло депутата — выгодно и почетно. Поэтому он не исключает, что Шестернин действительно выберет этот вариант. Впрочем, по оценке политолога, не факт, что бердский градоначальник пройдет в региональный парламент даже по спискам. Во-первых, он считает, что рейтинг «Единой России» серьезно пошатнулся. А во-вторых, Шестернин является, скорее, балластом, нежели локомотивом для партсписка, судя по недовольству бердчан его управлением.
Пока нарушений в ходе избирательной кампании кандидаты от Бердска не допустили. Во всяком случае, по словам главы бердской территориальной комиссии Натальи Фокиной, жалоб и заявлений не поступало. При этом далеко не все претенденты на депутатский мандат ведут активную агитацию. По оценке Фокиной, последние две недели активно регистрирует агитационные материалы Игорь Ляхов, баллотирующийся по 16-у округу от партии «Родина». На днях уведомила об агитках Зоя Родина, выдвинутая по этому же округу от «Единой России». Листовки обоих кандидатов висят в разрешенных для агитации людных местах.
76 мест в региональном парламенте распределят по партийным спискам и одномандатным округам. Самовыдвиженцы и партийцы займут по половине кресел в заксобрании. Поэтому голосовать придется двумя бюллетенями — за партию и за конкретного кандидата в депутаты. Чем большее число голосов наберет партия, тем больше она получит мест в парламенте и, соответственно, больше влияния. На прошлых выборах в заксобрание от Бердска прошли два кандидата — Зоя Родина и Борис Прилепский. Борис Васильевич на этот раз отказался от участия в выборах в силу возраста.
«Курьер. Среда. Бердск» публиковал списки и партий, и одномандатников, выдвинутых КПРФ, партией «Родина», ЛДРП , "Новыми людьми" и эсэрами.