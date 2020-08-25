Увидят ли фамилию мэра «Шестернин» в бюллетени на выборах в заксобрание избиратели Бердска?

Градоначальник баллотируется по списку «Единой России» по бердскому округ №16. Но ставить галочки в одном из листов для голосования придется за партии. Среди одномандатников главы нет. Списки

Евгений Шестернин исполняет полномочия главы Бердска до декабря 2020 года. Но он может уйти раньше, сменив одну ветвь власти на другую

До выборов нового состава регионального парламента остается три недели. Напомним, единый день голосования назначен на 13 сентября. Но 11 и 12 сентября пройдет досрочное голосование. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», несмотря на трехдневные выборы, участковые избирательные комиссии во дворы не пойдут. Поскольку участки будут открыты три дня с 8 утра до 8 вечера. И у избирателей будет возможность проголосовать в удобное время, считает глава бердской ТИК Наталья Фокина.

Изменений в списочном составе кандидатов в депутаты заксобрания Новосибирской области по бердским округам не произошло — баллотируются 4 одномандатника по округу №16 и 5 претендентов по 12-у. К последнему относятся Новый поселок, Речкуновка, часть Северного микрорайона, залинейная территория в районе ул. Калинина и часть центра Бердска до ул. Ленина ближе к вокзалу. Вся остальная территория Бердска — это 16-й округ.

В избирательный бюллетень по одномандатному округу №12 впишут следующие фамилии:



1. Бадьин В. Г. (Единая Россия)2. Бухаров А. А. (Родина)3. Матвеев С. Н. (Справедливая Россия)4. Обрывко А. Н (КПРФ)5. Шаблинский Е. С. (ЛДПР)

В избирательный бюллетень по одномандатному округу №16 впишут следующие фамилии:

1. Кастальский Ю. А. (ЛДПР)

2. Ляхов И. В. (Родина)



3. Некрасов А. В. (КПРФ)4. Родина З. Н. (Единая Россия)

Конкуренция на всех областных округах обещает быть серьезной. Изначально выдвинулись 220 одномандатников. Избирком отказал в регистрации 40. Пока предвыборную гонку продолжают 172 претендента на депутатские кресла.

Не менее острая борьба будет среди партий. Областная избирательная комиссия зарегистрировала 10 партийных списков. Уже известно, в каком порядке партии будут стоять в бюллетене. Это определила жеребьевка. Чудесным образом третий раз подряд №1 достался «Единой России». Дальше идут:

2. Экологическая партия

3. Партия Роста

4. За правду

5. Российская партия пенсионеров



6. КПРФ7. Справедливая Россия8. Родина9. ЛДПР10. Новые люди

Всего в областных списках всех партий 790 кандидатов. Среди них несколько представителей Бердска. В том числе действующий глава города Евгений Шестернин, житель Новосибирска. Он возглавляет список «Единой России» по бердскому округу №16. Председатель горсовета Бердска Валерий Бадьин идет номером 2 по 12-у округу, уступив место действующему депутату Ирине Диденко, которая на прошлых выборах прошла в заксобрание от КПРФ.

Территориальная группа ЕР №16 (избирательный округ №16):

1. Шестернин Евгений Анатольевич



2. Родина Зоя Николаевна3. Арутюнов Борис Павлович4. Назаренко Ольга Ростиславовна

Территориальная группа №12 (избирательный округ №12):

1. Диденко Ирина Валериевна

2. Бадьин Валерий Георгиевич

3. Бесхлебный Вячеслав Анатольевич

4. Гончарик Владимир Федорович

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», есть большая вероятность того, что Евгений Шестернин, пройдя по списку в заксобрание досрочно снимет с себя полномочия главы Бердска. Совмещение запрещено законом. Напомним, что срок его мэрства истекает через три месяца после выборов в региональный парламент.

Новосибирский политолог Яков Савченко считает, что для чиновников предпенсионного возраста пересесть в кресло депутата — выгодно и почетно. Поэтому он не исключает, что Шестернин действительно выберет этот вариант. Впрочем, по оценке политолога, не факт, что бердский градоначальник пройдет в региональный парламент даже по спискам. Во-первых, он считает, что рейтинг «Единой России» серьезно пошатнулся. А во-вторых, Шестернин является, скорее, балластом, нежели локомотивом для партсписка, судя по недовольству бердчан его управлением.

Пока нарушений в ходе избирательной кампании кандидаты от Бердска не допустили. Во всяком случае, по словам главы бердской территориальной комиссии Натальи Фокиной, жалоб и заявлений не поступало. При этом далеко не все претенденты на депутатский мандат ведут активную агитацию. По оценке Фокиной, последние две недели активно регистрирует агитационные материалы Игорь Ляхов, баллотирующийся по 16-у округу от партии «Родина». На днях уведомила об агитках Зоя Родина, выдвинутая по этому же округу от «Единой России». Листовки обоих кандидатов висят в разрешенных для агитации людных местах.

76 мест в региональном парламенте распределят по партийным спискам и одномандатным округам. Самовыдвиженцы и партийцы займут по половине кресел в заксобрании. Поэтому голосовать придется двумя бюллетенями — за партию и за конкретного кандидата в депутаты. Чем большее число голосов наберет партия, тем больше она получит мест в парламенте и, соответственно, больше влияния. На прошлых выборах в заксобрание от Бердска прошли два кандидата — Зоя Родина и Борис Прилепский. Борис Васильевич на этот раз отказался от участия в выборах в силу возраста.

«Курьер. Среда. Бердск» публиковал списки и партий, и одномандатников, выдвинутых КПРФ, партией «Родина», ЛДРП , "Новыми людьми" и эсэрами.