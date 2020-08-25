25.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Попыталась покончить с собой вытащенная за волосы со свадьбы невеста Заурбека Сидакова. Скандал Мадины в подробностях

17:45 25.08.2020 Фото: кадр из видео instagram.com/wrestling_gp
9

В Сети бурно обсуждают неудавшуюся женитьбу двукратного чемпиона мира по вольной борьбе. Он выгнал жену с торжества после появления ее фривольных видео. Девушку назвали "эскортницей".

Попыталась покончить с собой вытащенная за волосы со свадьбы невеста Заурбека Сидакова. Скандал Мадины в подробностях
Сторона вспылившего молодожена горячо поддерживает его поступок

В Сети бурно обсуждают неудавшуюся женитьбу двукратного чемпиона мира по вольной борьбе Заурбека Сидакова, выгнавшего с торжества собственную невесту после появления ее фривольных видео. Девушку назвали "эскортницей". Шумная осетинская свадьба собрала во Владикавказе более 500 человек. Мы пообщались с некоторыми из них и узнали их отношение к случившемуся.
Напомним, очевидцы бракосочетания рассказали, что в ходе свадебного банкета 24-летний жених, всемирно известный борец Заурбек Сидаков, а также родители молодых и некоторые гости получили на свои телефоны непристойные видео с участием 25-летней Мадины, невесты Заурбека.

Посмотрев два ролика, новобрачный отправился на женскую половину, где по традиции отдельно справляли свадьбу женщины, и выволок невесту с праздника прямо за волосы. После чего остаток гуляния сидел на земле и плакал, проклиная судьбу, которая обошлась с ним столь сурово.

Отцу невесты стало плохо с сердцем, а его дочь, едва оставшись в одиночестве, не выдержала позора и попыталась покончить с собой. К счастью, Мадину удалось вовремя доставить в больницу и спасти, сейчас девушка в Москве. Самого Заурбека братья увезли в горы, чтобы он пришел в себя, не натворив глупостей, ведь борцу предстоят ответственные старты.

По рассказам гостей, торжество проходило в несколько этапов, как и положено на Кавказе. Гуляли несколько дней и ночей: свадьба вышла шумной и многонациональной. Поздравить новобрачных приехали гости из разных городов и республик, в том числе «братья» - борцы из соседних Дагестана и Чечни. И именно на том этапе, когда новобрачного чествовали в мужском кругу традиционной лезгинкой и подбрасыванием в воздух, кто-то начал отправлять на телефоны присутствующих компромат на молодую жену – на тот момент молодые уже расписались.

- Кто-то очень хорошо все рассчитал, прекрасно зная традиции осетинской свадьбы, - предполагает один из пожилых гостей со стороны невесты. – Может, в менее разогретой обстановке и реакция не была бы такой горячей… А так на виду и на слуху у всех сообщения, что твоя избранница перед тобой не честна… Жениху пришлось реагировать, чтобы спасти свою честь. Осетинская девушка – эскортница? Такое мужчине даже представить себе страшно! Не удивительно, что отцу стало плохо! Больше всего его жалко, молодежь-то скоро оправится.

Сторона вспылившего молодожена горячо поддерживает его поступок, переживая лишь о том, как бы перенесенная душевная травма не сказалась на спортивных достижениях борца. Возможность иного исхода подобной ситуации увидели немногие.

- Нельзя было как-то за закрытыми дверями отношения с любимой выяснить? – интересуюсь у знакомого со стороны новобрачного по имени Робин.

- Для осетин так называемый «общественный статус» превыше всего. Заура фактически прилюдно оскорбили, поэтому он повел себя так, как повел бы любой осетин на его месте. Наверное, если бы осетинских мальчиков воспитывали настоящими мужчинами, а не мужланами, все было бы куда приличнее и спокойнее.

- Зауру 24, невесте 25, он что, думал, что она девственница? – выспрашиваю у другого знакомого жениха.

- Думаю, если бы Мадина рассказала Зауру о себе больше, ничего такого бы не случилось. Они познакомились только в конце апреля. На улице, когда она с собачкой гуляла, а он ехал мимо.

Заур все время на сборах, на соревнованиях, а тут вынужденный перерыв, вот и решил воспользоваться и жениться. Наверное, надо было узнать друг друга получше. Но это рассылал кто-то очень подлый, раз решился расстроить свадьбу именно в такой момент, когда 500 человек на это смотрят. Можно было ведь и заранее прислать, если просто хотели позаботиться об обманутом женихе и предупредить.

Источник: mk.ru

Мнение читателей
1
7
1
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Простит свою любовь?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Суды оштрафовали "вышибал" долгов на 235 млн рублей. Коллекторов за год возьмет в свои руки ФССП
19:40 25-08-2020
Суды оштрафовали
Кто может повторно заразиться COVID-19, рассказали в Минздраве
19:19 25-08-2020
Кто может повторно заразиться COVID-19, рассказали в Минздраве
Сурово накажут Ефремова из-за версии с инопланетянами, считает экс-судья
19:11 25-08-2020
Сурово накажут Ефремова из-за версии с инопланетянами, считает экс-судья
Школу сдадут на 3 месяца раньше срока - к 1 сентября 2021 года в Болотном
18:57 25-08-2020
Школу сдадут на 3 месяца раньше срока - к 1 сентября 2021 года в Болотном
"Народ не признал": О фальсификации выборов в Белоруссии заявила Тихановская Европарламенту
18:45 25-08-2020
Украла с зарплаты учителей 950 тыс. рублей и получила 2 года условно бухгалтер школы в Новосибирской области
18:38 25-08-2020
Украла с зарплаты учителей 950 тыс. рублей и получила 2 года условно бухгалтер школы в Новосибирской области
Ожила на собственных похоронах умершая 12-летняя девочка
18:26 25-08-2020
Ожила на собственных похоронах умершая 12-летняя девочка
Эти 3 знака зодиака всегда недооценивают себя в отношениях и тянут лямку, которую давно пора бросить
18:17 25-08-2020
Эти 3 знака зодиака всегда недооценивают себя в отношениях и тянут лямку, которую давно пора бросить
Путин отравил Навального? "Это пустой шум и несерьезно", заявили в Кремле 1
18:17 25-08-2020
Путин отравил Навального?
БердскЗа возгорание на Хилокской мусорной свалке возбудила дела прокуратура Новосибирска
18:04 25-08-2020
За возгорание на Хилокской мусорной свалке возбудила дела прокуратура Новосибирска