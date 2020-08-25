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Шок: Какала по 18 раз в день и фонтанировала рвотой заразившаяся ротовирусом в инфекционке ЦГБ Бердска 1,5-годовалая малышка. На фото ужасы больницы

17:40 25.08.2020, Галина Панчева Фото: Алексея Литвинова
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Зараза пришла в больницу с двумя малышами. Антисанитария в отделении, как считают родители, способствовала заражению других детей. Когда у малышки из рта пошел запах ацетона, врач советовал пить больше воды.

Шок: Какала по 18 раз в день и фонтанировала рвотой заразившаяся ротовирусом в инфекционке ЦГБ Бердска 1,5 годовалая малышка. На фото ужасы больницы
Туалет в инфекционном отделении один на всех — и для малышей, и для их мам, и для персонала

Об ужасах лечения в детском отделении инфекционной больницы рассказал отец полуторогодовалой малышки Алексей Литвинов из Бердска.

Маленькая Лидочка заболела гнойной ангиной 10 августа. Температура поднялась до 40, 3 градусов. Девочку вместе с мамой Аней госпитализировали в инфекционное отделение на 4 этаже детской больницы. Поместили в палату «Мать и дитя». Стали лечить. На шестой день на горлышке девочки осталось только покраснение. Врач сказал, что лечение можно продолжить дома. Там девочке будет лучше. Выписывать планировали на следующий день.

- На следующий день у моей жены поднялась температура до 38, начался понос, у дочери тоже понос, рвота, но температура еще выше — 39 градусов. Пришла врач и сказала, что они подхватили кишечную инфекцию. Дочь стали лечить от инфекции. Стул был 18 раз в сутки. Рвота фонтанная, - рассказал «Курьер. Среда Бердск» Алексей 24 августа.

Врач, видимо, опомнилась, что сказала не то про заражение в больнице. Выдвинула другую версию: такая реакция на антибиотики. Но жена-то не принимала антибиотики, отметил Алексей.

-Потом выяснилось, что за два дня до их заболевания в отделение положили двоих малышей, у которых была ротовирусная инфекция. Это со слов персонала.

В этом отделении один туалет: для персонала, детей и взрослых, которые лежат вместе с детьми. Скорее всего, инфекция попала в туалете, где все пользуются одной ванной для стирки пеленок, предположил бердчанин.

Через 10 дней изо рта малышки стало пахнуть ацетоном, моча имела такой же запах. Родные предположили, что это может быть признаком диабета или сильного отравления. Заставили маму вызвать дежурного врача.

- В ночь на пятницу у дочери температура 39,6 градусов, рвота, понос. Запах ацетона не проходил. На следующий день понос прекратился, но температура продолжала оставаться высокой — 38 градусов. Сохранился и специфический запах изо рта.

Дежурный врач сказал, что ребенку нужно давать побольше воды. Выпьет 100 граммов воды, начинает пить еще, ее рвет. Но это же не лечение, возмущался отец малышки. Никакого внимания к пациентам. Медсестра сказала, какие нужно купить лекарства и привезти в больницу. Этот факт поверг родителей Лиды в недоумение: разве можно в стационаре использовать свои лекарства?

-В инфекционном отделении не обеспечены условия для проживания мамы и ребенка. Не надо хрустальных люстр и новой мебели. Но элементарно можно же рабочему взять отвертку и подкрутить дверцу на тумбочке, которая запросто может рухнуть на ноги детям. Шторы на скрепках, ладно, так бывает — старые окна. Кран в палате когда открываешь, вода хлещет сбоку и течет на пол. Это тоже можно отремонтировать. Под раковиной стоит отрава для муравьев и тараканов. Ребенок может спокойно ее засунуть в рот. Пол в палате отремонтирован. Линолеум с двух сторон прижимает железный «порожек», когда моют пол, вся грязь, волосы и ошметки от тряпки остаются на этом «порожке». Лида сразу сразу стала колупать эту грязь. Жена увидела, сразу же ее убрала от этого места. Здесь тоже не нужно никаких затрат, просто нагнуться и протереть тряпкой. Раз в сутки в инфекционном отделении моют пол. Когда Аня возмутилась, стали делать это три раза. В палате нет ни стола, ни стула для ребенка. А как ребенку чем-то заниматься? Ведь детям нужно поесть, поиграть, порисовать. Привезли для Лиды столик и стульчик из дома. Аня ела на тумбочке.

Если в бердском детском инфекционном отделении нет нормальных условий для пациентов, почему их тогда не направляют в Искитим или Новосибирск, задается вопросом отец малышки.

Родители дождались, когда дочери поставят последний укол антибиотика — всего 10, и ушли из больницы 24 августа.

-Нам предложили написать отказ от лечения. На бланке. Но причину, по какой мы отказываемся, указывать негде. Получается, что мы на все наплевали и пошли. Мы написали причину на отдельном листе. Мы созвонились с врачом платной поликлиники, получили консультацию, прежде чем забрать ребенка, и только потом с ее одобрения забрали Лиду.

У Лидочки все еще сохраняется слабость, она почти ничего не ест.

Своим рассказом Литвиновы хотят привлечь внимание общественности и руководства к проблемам детского отделения инфекционной больницы. Чтобы дети не заражались. Еще Литвиновых волнует вопрос: почему в стационаре разрешают приносить свои лекарственные средства?

""Курьер. Среда. Бердск" не получил комментарий главврача Бердско горбольницы Аллы Дробинской по ситуации в детском инфекционном отделении - ее телефон стоит на автоответчике. Мы составили запрос и отправим его как на имя Аллы Дробинской, так и на имя министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова.

Шок: Какала по 18 раз в день и фонтанировала рвотой заразившаяся ротовирусом в инфекционке ЦГБ Бердска 1,5 годовалая малышка. На фото ужасы больницы
Шок: Какала по 18 раз в день и фонтанировала рвотой заразившаяся ротовирусом в инфекционке ЦГБ Бердска 1,5 годовалая малышка. На фото ужасы больницы
Шок: Какала по 18 раз в день и фонтанировала рвотой заразившаяся ротовирусом в инфекционке ЦГБ Бердска 1,5 годовалая малышка. На фото ужасы больницы
Шок: Какала по 18 раз в день и фонтанировала рвотой заразившаяся ротовирусом в инфекционке ЦГБ Бердска 1,5 годовалая малышка. На фото ужасы больницы
Шок: Какала по 18 раз в день и фонтанировала рвотой заразившаяся ротовирусом в инфекционке ЦГБ Бердска 1,5 годовалая малышка. На фото ужасы больницы
Шок: Какала по 18 раз в день и фонтанировала рвотой заразившаяся ротовирусом в инфекционке ЦГБ Бердска 1,5 годовалая малышка. На фото ужасы больницы
Шок: Какала по 18 раз в день и фонтанировала рвотой заразившаяся ротовирусом в инфекционке ЦГБ Бердска 1,5 годовалая малышка. На фото ужасы больницы
Шок: Какала по 18 раз в день и фонтанировала рвотой заразившаяся ротовирусом в инфекционке ЦГБ Бердска 1,5 годовалая малышка. На фото ужасы больницы
Шок: Какала по 18 раз в день и фонтанировала рвотой заразившаяся ротовирусом в инфекционке ЦГБ Бердска 1,5 годовалая малышка. На фото ужасы больницы
Шок: Какала по 18 раз в день и фонтанировала рвотой заразившаяся ротовирусом в инфекционке ЦГБ Бердска 1,5 годовалая малышка. На фото ужасы больницы
Шок: Какала по 18 раз в день и фонтанировала рвотой заразившаяся ротовирусом в инфекционке ЦГБ Бердска 1,5 годовалая малышка. На фото ужасы больницы
Шок: Какала по 18 раз в день и фонтанировала рвотой заразившаяся ротовирусом в инфекционке ЦГБ Бердска 1,5 годовалая малышка. На фото ужасы больницы
Шок: Какала по 18 раз в день и фонтанировала рвотой заразившаяся ротовирусом в инфекционке ЦГБ Бердска 1,5 годовалая малышка. На фото ужасы больницы
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От редакции

Вы лежали с детьми в инфекционном отделении?

1234, 25 августа 2020 17:58
Это еще не страшные фото!!!!!!!! Там картина на много печальнее!
Аноним, 25 августа 2020 18:12
Можете не приносить свои лекарства, но тогда и на лечение рассчитывать нечего, такова реальность в Бердске
Аноним, 25 августа 2020 18:37
Я лежал в инфекции, и тоже заразился внутрибольничной заразой.
Окно в боксе было выбито и закрыто матрасом, постель дали через два дня, пол в туалете был покрыт льдом и т.д.
Но у меня была тогда очень высокая температура, воспаление легких или атипичная пневмония и полная апатия к внешнему миру.

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