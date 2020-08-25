Возвращается в школу спустя год отпуска Грета Тунберг

Грета Тунберг объявила о возвращении в школу

Шведская экоактивистка Грета Тунберг вернется в школу. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.

"Мой академический год закончился, и я рада снова вернуться в школу!" - написала Тунберг под опубликованным снимком, на котором она стоит возле велосипеда.

Грета Тунберг приобрела известность в 2018 году, когда вместо школы стала ежедневно приходить к парламенту страны с требованием к властям усилить меры борьбы с изменением климата. Ее инициатива превратилась в международное движение пятничных забастовок: FridaysForFuture. В декабре минувшего года Грета стала "Человеком года — 2019" по версии журнала Time.

Девочка страдает синдромом Аспергера. Болезнь вызывает нарушение психического развития, которое характеризуется серьезными трудностями в социальном взаимодействии.

Источник: ren.tv