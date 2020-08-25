25.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Политика

Возвращается в школу спустя год отпуска Грета Тунберг

17:00 25.08.2020 Фото: © Twitter
0

Девочка страдает синдромом Аспергера. Болезнь вызывает нарушение психического развития, которое характеризуется серьезными трудностями в социальном взаимодействии.

Возвращается в школу спустя год отпуска Грета Тунберг
Грета Тунберг объявила о возвращении в школу

Шведская экоактивистка Грета Тунберг вернется в школу. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.

"Мой академический год закончился, и я рада снова вернуться в школу!" - написала Тунберг под опубликованным снимком, на котором она стоит возле велосипеда.

Грета Тунберг приобрела известность в 2018 году, когда вместо школы стала ежедневно приходить к парламенту страны с требованием к властям усилить меры борьбы с изменением климата. Ее инициатива превратилась в международное движение пятничных забастовок: FridaysForFuture. В декабре минувшего года Грета стала "Человеком года — 2019" по версии журнала Time.

Девочка страдает синдромом Аспергера. Болезнь вызывает нарушение психического развития, которое характеризуется серьезными трудностями в социальном взаимодействии.

Источник: ren.tv

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Поддерживаете ребенка в ее движении?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Категорические запреты на Успение Пресвятой Богородицы 28 августа 2020 года: Нельзя стричь волосы, иначе судьбу свою можно испортить
17:51 25-08-2020
Категорические запреты на Успение Пресвятой Богородицы 28 августа 2020 года: Нельзя стричь волосы, иначе судьбу свою можно испортить
Попыталась покончить с собой вытащенная за волосы со свадьбы невеста Заурбека Сидакова. Скандал Мадины в подробностях
17:45 25-08-2020
Попыталась покончить с собой вытащенная за волосы со свадьбы невеста Заурбека Сидакова. Скандал Мадины в подробностях
БердскШок: Какала по 18 раз в день и фонтанировала рвотой заразившаяся ротовирусом в инфекционке ЦГБ Бердска 1,5-годовалая малышка. На фото ужасы больницы
17:40 25-08-2020
Шок: Какала по 18 раз в день и фонтанировала рвотой заразившаяся ротовирусом в инфекционке ЦГБ Бердска 1,5-годовалая малышка. На фото ужасы больницы
Ребёнок грызет ногти: Как побороть онихофагию?
17:40 25-08-2020
Ребёнок грызет ногти: Как побороть онихофагию?
Еще одна вакцина от COVID-19 появится в сентябре 2020 года в России
17:30 25-08-2020
Еще одна вакцина от COVID-19 появится в сентябре 2020 года в России
Справились с коронавирусом 88% жителей Новосибирской области
17:22 25-08-2020
Справились с коронавирусом 88% жителей Новосибирской области
БердскУвидят ли фамилию мэра «Шестернин» в бюллетени на выборах в заксобрание избиратели Бердска?
17:15 25-08-2020
Увидят ли фамилию мэра «Шестернин» в бюллетени на выборах в заксобрание избиратели Бердска?
Возвращается в школу спустя год отпуска Грета Тунберг
17:00 25-08-2020
Возвращается в школу спустя год отпуска Грета Тунберг
Повторно заразившегося коронавирусом главу Тувы отправили в Москву
16:56 25-08-2020
Повторно заразившегося коронавирусом главу Тувы отправили в Москву
БердскКак будут учиться в школе №8 Бердска, рассказала директор Наталья Краморова
16:54 25-08-2020
Как будут учиться в школе №8 Бердска, рассказала директор Наталья Краморова