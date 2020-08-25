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Токсичные ботиночки из кожзама для школьников: Какие не покупать, раскрыло секреты Роскачество

16:52 25.08.2020 Фото: pixabay.com
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Лидерами общего рейтинга стали товары, произведенные в Китае, третье и четвертое место разделили Швеция и Китай, пятое – у туфель из Камбоджи.

Токсичные ботиночки из кожзама для школьников: Какие не покупать, раскрыло секреты Роскачество
Рейтинг пяти товаров обнулен за токсичность

Какую обувь купить на смену в школу? Большинство родителей выбирают туфли и полуботинки из искусственной кожи, особенно если школа диктует «деловой стиль» в одежде. Выглядит такая обувь красиво и стоит дешевле, чем обувь из кожи натуральной. Но у многих возникают подозрения: может ли дешевое быть качественным?

Эксперты Роскачества исследовали обувь для мальчиков и девочек младшего школьного возраста. В выборку вошла недорогая продукция известных торговых марок, в большинстве своем китайского производства. Материал верха – синтетические материалы. Выяснилось, что с качеством у товаров почти все в порядке, чего нельзя сказать о безопасности.

Рейтинг пяти товаров обнулен за токсичность. Это серьезное нарушение ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков».

Нарушениями ТР ТС 007/2011 также явились выявленные в нескольких случаях деформация задника и/или подноска, непрочное крепление подошвы и неустойчивость окраски. Информация о выявленных нарушениях передана в контрольно-надзорные органы.

Много несоответствий связано с интенсивностью запаха и формальдегидом, превышающими предельно допустимый уровень, установленный в ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности». К сожалению, данный технический регламент говорит о безопасности взрослых, а в регламенте для детей такие показатели отсутствуют. В этой ситуации невозможно подать жалобу о несоответствии законодательству. Тем не менее за наличие небезопасных показателей рейтинги исследованных товаров снижены.

У одного товара эксперты выявили складки в носочной части стельки. Больше вопросов по качеству пошива к обуви не возникло.
В единичных случаях рейтинг снижался из-за разницы в высоте обуви (одна полупара чуть выше другой).
Среди выявленных недочетов также фигурирует недостоверная маркировка: на этикетке двух товаров указано «туфли», хотя на самом деле это полуботинки.
Лидерами общего рейтинга стали товары, произведенные в Китае, третье и четвертое место разделили Швеция и Китай, пятое – у туфель из Камбоджи.

Последние места в общем рейтинге (ноль баллов) – у одного товара российского производства и четырех китайских.

Цена, как показало исследование, не влияет на качество. Товар, занявший почетное второе место, – самый дешевый среди исследованных (399 рублей).

Источник: rskrf.ru

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