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Как будут учиться в школе №8 Бердска, рассказала директор Наталья Краморова

16:54 25.08.2020 Фото: berdsk.nso.ru
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С 5 по 11 классы обучение пройдет по смешанной системе с очными и двумя дистанционными учебными днями. Удаленно будет закрепляться только пройденный материал.

Как будут учиться в школе №8 Бердска, рассказала директор Наталья Краморова
Евгений Шестернин проверил школу №8

Евгений Шестернин проверил готовность к учебному году школы №8. Директор школы Наталья Краморова сообщила, что с 1 сентября обучение будет организовано для всех школьников по принципу ступенчатого расписания. 15 классов будут обучаться в первую смену, а 3 класса - во вторую. С 5 по 11 классы обучение пройдет по смешанной системе с очными и двумя дистанционными учебными днями. Удаленно будет закрепляться только пройденный материал.

За каждым классом закреплен кабинет, в котором соблюдаются необходимые профилактические меры. Расписание составлено таким образом, чтобы классы не пересекались. Также питание организовано для всех школьников.

Наталья Краморова рассказала Евгению Шестернину и о проблемах в школе. Поручения по устранению проблем Евгений Анатольевич дал на месте. Директору Комбината бытовых услуг Олегу Новичонку Глава города Бердска поручил решить проблему утепления уличных труб, а директор управления капитального строительства Антон Антонов направит специалистов для рассмотрения вопроса комплексного ремонта здания школы из-за неоднократного провала грунта.

Также Евгений Шестернин поручил управлению градостроительства осмотреть площадку школы для возможного размещения быстровозводимого стадиона. Заместитель главы администрации Жанна Шурова решит вопрос установки электрических ворот, а ЖКХ возьмет на контроль благоустройство тротуара с улицы Пушкина.

Как будут учиться в школе №8 Бердска, рассказала директор Наталья Краморова
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Источник: berdsk.nso.ru
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