До конца лета коммунальщики оставили без горячей воды центральную часть Бердска
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До конца лета коммунальщики оставили без горячей воды центральную часть Бердска

4:36:178/25/2020
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А завтра, 26 августа, воды не будет у жителей девяти улиц в микрорайоне «Южный».

Как сообщает пресс-служба КБУ, в связи с производством восстановительных работ на головном участке магистральной тепловой сети центральной зоны котельной «Вега», с 15.00 25 августа произведено отключение горячей воды у потребителей центральной части Бердска (в зоне котельной «Вега» и ТГК1).

— О возобновлении горячего водоснабжения будет сообщено дополнительно.

Пока для жителей центра Бердска в качестве срока окончания работ называется 31 августа.

А в связи с выявленным дефектом запорной арматуры Д-300 мм в смотровом колодце на пересечении улиц Поэта Сорокина и Взлётная завтра, 26 августа, будет прекращена подача холодной воды на нескольких улицах микрорайона «Южный».

Жителей улиц Сорокина (от Рогачёва до Лунной), Полярная (от Сорокина до Белокаменной), Взлётная (от Сорокина до Российской), Белокаменная (от Взлётной до Купца Горохова), Вербная; переулков Уютный, Олимпийский, Утренний, Вербный, а также педагогов новой школы КБУ просит запастись водой.

— Воды не будет 26 августа, с 9 до 17 часов, — предупреждают специалисты Комбината бытовых услуг. — Подвоз будет организован.

Источник: svidetel24.info

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