Повторно заразившегося коронавирусом главу Тувы отправили в Москву

Глава Тувы Шолбан Кара-оол, повторно заразившийся коронавирусом, отправлен в Москву для дополнительного обследования. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Его состояние, по словам главврача инфекционной больницы Анны Сарыглар, оценивается как стабильное и удовлетворительное.

«Повышенная температура связана с ковидной интоксикацией. Все необходимое лечение оказано в Кызыле. В связи с тем, что последствия инфекции, не изучены в достаточной степени, глава Тувы направлен для дополнительного обследования в Москву», — отметили в правительстве.

Напомним, в первый раз Кара-оол подхватил вирус в конце мая. Но тогда, как отмечается, он излечился и вернулся на работу достаточно быстро.

В настоящее время глава работает в дистанционном режиме. На время его лечения, обязанности главы будет исполнять его первый заместитель Александр Брокерт.

Источник: ИА REGNUM