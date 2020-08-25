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Справились с коронавирусом 88% жителей Новосибирской области

17:22 25.08.2020
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За весь период эпидемии в СФО вылечилось от коронавируса 71 121 человек, или 81% от общего числа выявленных в округе случаев.

В рубрику "Сообщи всои новости" написала Ольга:

Новосибирская область — в числе субъектов СФО с самой высокой долей выздоровевших от COVID-19, и делит 3-е место с Алтайским краем Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) посчитал процент выздоровевших от COVID-19 в регионах Сибирского федерального округа. Данные приводятся по состоянию на 25 августа. В данной статистике учитывается % выздоровевших от общего числа официально зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в данном регионе СФО.

В Новосибирской области доля пациентов, которые справились с коронавирусом, 25 августа — 88%. Это заметно больше, чем общий показатель по СФО (81%). За неделю показатель региона не изменился. Оставаясь в числе субъектов СФО с самой высокой долей выздоровевших от COVID-19, Новосибирская область теперь делит 3-е место с Алтайским краем.

1-е место в Сибири по доле выздоровевших все еще удерживает Республика Хакасия (90%), лидер среди регионов СФО по проценту выздоровевших, возглавляющая тройку наиболее «благополучных». За Хакасией, как и неделю назад, идет Республика Тыва (90%). Тройка регионов СФО с самым низким процентом выздоровления от общего числа случаев COVID-19: Кемеровская (70%), Иркутская (75%) и Омская области (78%). Новосибирская область продолжает входить в общероссийский ТОП-25 регионов с наибольшей долей выздоровевших от коронавируса. Область на 21-м месте.

За весь период эпидемии в СФО вылечилось от коронавируса 71 121 человек, или 81% от общего числа выявленных в округе случаев. Округ занимает 4-е место среди всех федеральных округов. В России доля пациентов, которые справились с коронавирусом, также равна 81%: на сегодняшний день в нашей стране почти 780 тысяч человек излечились от COVID-19. * * * Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК)

Справились с коронавирусом 88% жителей Новосибирской области

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