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Эти 3 знака зодиака всегда недооценивают себя в отношениях и тянут лямку, которую давно пора бросить

18:17 25.08.2020 Фото: Pixabay
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Кто проживает свою жизнь в розовых очках до тех пор, пока они не разобьются и не поранят? Астрологи назвали 3 знака зодиака с низкой самооценкой.

Эти 3 знака зодиака всегда недооценивают себя в отношениях и тянут лямку, которую давно пора бросить
Время от времени спрашивайте себя: «Что на самом деле хорошо для меня?»

Телец

Тельцов любят друзья и коллеги за преданность. В любви, однако, верность Тельца может нанести ей вред: даже если партнер этого не заслуживает, Телец остается верным своей половине и защищает его до смерти, даже если партнер этого давно не заслуживает. Обычно он понимает это только в конце, когда отношения совсем потеряли смысл, и он (к сожалению) слишком долго держался за них.

Совет: если вы принадлежите к виду верных Тельцов, обратитесь за советом к своим лучшим друзьям, особенно когда речь идет о потенциальных партнерах.

Весы

Для рожденных Весами отношения - воплощение жизни. Вы живете, чтобы любить и быть любимым. Ссоры или расставания не вписываются в романтический образ отношений Весов, потому что в конфликтах они сразу чувствуют себя неуютно и неуравновешенно. Поэтому неудивительно, что Весы держатся за любовь любой ценой, даже если она больше не дает им того, что должно.

Совет: не путайте хорошее обсуждение с аргументом и постепенно научитесь выражать собственное мнение в отношениях.

Рыбы

К сожалению, рожденные под знаком зодиака Рыбы часто оказываются в сложных отношениях. Это почему? Рыбы часто ставят нужды других выше своих собственных - и поэтому их часто используют. Обычно они уже знакомы с этим чувством с детства и поэтому позже удовлетворяются меньшим, чем заслуживают, в своей личной жизни.

Совет: время от времени спрашивайте себя: «Что на самом деле хорошо для меня?»

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