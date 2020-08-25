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Путин отравил Навального? "Это пустой шум и несерьезно", заявили в Кремле

18:17 25.08.2020 Фото: Википедии
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Навальный по-прежнему "находится в стабильном тяжелом состоянии", а сами немецкие врачи выразили благодарность омским коллегам "и тоже не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти".

Путин отравил Навального? Это пустой шум и несерьезно, заявили в Кремле
В Кремле ответили на обвинения в адрес властей России из-за Навального

В Кремле назвали утверждения о причастности к "отравлению" блогера Алексея Навального неправдой и пустым шумом: к этому нельзя серьезно относиться.

В берлинской клинике Charite ранее сообщили, что Навальный отравился субстанцией группы ингибиторов холинэстеразы, конкретное вещество пока неизвестно, проводятся дополнительные анализы. Врачи немецкой клиники лечат его препаратом атропин.

В ходе общения с журналистами пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова попросили прокомментировать заявления сторонников Навального, которые возлагают ответственность за "отравление" оппозиционера на Кремль и лично на Владимира Путина.

"Мы не можем относиться серьезно к озвученным вами обвинениям. Это обвинения, которые абсолютно никак не могут быть правдой и скорее являются пустым шумом. Поэтому серьезно мы к этому относиться не намерены", - цитирует Пескова РИА Новости.

В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что оппозиционеру стало плохо. Он был госпитализирован в реанимацию БСМП №1. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш предположила, что у него токсическое отравление. В больнице говорили, что отравление - только одна из возможных причин состояния пациента, он получает всю необходимую помощь, но находится в коме.

По словам руководства больницы, ядов и следов их пребывания в крови или в моче Навального не выявлено, медики считают основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. В субботу он был перевезен в берлинскую клинику Charite.

В понедельник главврач омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский рассказал журналистам, что в Charite им сообщили, что Навальный по-прежнему "находится в стабильном тяжелом состоянии", а сами немецкие врачи выразили благодарность омским коллегам "и тоже не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти".

В Charite заявили, что диагностика указывает на отравление Навального субстанцией группы ингибиторов холинэстеразы, но конкретное вещество не установлено, проводятся дополнительные анализы.

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От редакции

Кому страшен Навальный?

Виталий, 25 августа 2020 18:53
Уж Кремлю-то эта "жертва" точно не нужна была. И так сплошные наезды на Россию. А вот для "запада" этот агнец был бы просто подарком.

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