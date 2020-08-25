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Украла с зарплаты учителей 950 тыс. рублей и получила 2 года условно бухгалтер школы в Новосибирской области

18:38 25.08.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Хищения обнаружили в школе села Новотроицкого Куйбышевского района. Ее сотрудница, осужденная за мошенничество, составляла липовые зарплатные реестры.

Украла с зарплаты учителей 950 тыс. рублей и получила 2 года условно бухгалтер школы в Новосибирской области
Суд вынес бухгалтеру-мошеннику обвинительный приговор

Куйбышевский районный суд Новосибирской области вынес обвинительный приговор по делу о хищении денежных средств образовательной организации Северного района Новосибирской области. Об этом сегодня, 25 августа, сообщили в облпрокуратуре.

Суд установил, что главный бухгалтер Новотроицкой общеобразовательной школы путем составления подложного реестра на выплату заработной платы похитила бюджетные денежные средства в общей сумме более 950 тыс. рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя суд признал осужденную виновной в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 4 месяца условно, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

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