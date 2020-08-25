"Народ не признал": О фальсификации выборов в Белоруссии заявила Тихановская Европарламенту

По ее словам, в республике происходит "мирная революция". Оппозицию она называет "большинством".

Тихановская заявила Европарламенту о фальсификации выборов в Белоруссии

Президентские выборы в Белоруссии прошли с тысячами нарушений, а их официальные итоги волеизъявления не были признаны белорусским народом. С таким утверждением лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выступила во вторник по видеосвязи на внеочередном заседании Комитета Европарламента по иностранным делам, созванном для обсуждения ситуации после выборов 9 августа.

"Сами выборы были отмечены тысячами нарушений, при том, что наиболее уважаемые наблюдатели избирательного процесса из ОБСЕ не были приглашены. Официальные результаты были фальсифицированы и не признаны белорусским народом, а также большинством членов международного сообщества ", - указала экс-кандидат на пост президента республики.

Она отметила, что после выборов тысячи белорусов вышли на беспрецедентные по масштабу мирные протестные акции. Власти страны, по словам Тихановской, ответили на это насилием. "Как минимум шесть человек были убиты. Десятки пропали без вести", - сказала она.

Цель белорусской оппозиции - добиться новых выборов президента путем мирных переговоров с властями страны, заявила Тихановская. "Наша цель - достичь честных и свободных выборов мирно, путем диалога", - цитирует ТАСС.

"Мирная революция"

Тихановская также отметила, что в Белоруссии проходит мирная революция. "Мы больше не оппозиция, мы - большинство. Происходит мирная революция", - добавила она.

Тихановская призвала ЕС и все страны мира уважать суверенитет и территориальную целостность своей страны. Она подчеркнула, что белорусская оппозиция не имеет цели изменить направление внешней политики республики.

Тихановская заявила, что белорусская революция не относится к "сфере геополитики". "Она [революция] не про- и не антироссийская. Она также не про- или антиевропейская. Это революция демократии. Это стремление народа свободно и честно выбирать своих лидеров и свою судьбу. Это мирная борьба за самоопределение и человеческое достоинство. Я призываю все страны мира уважать фундаментальное право нашего народа на самоопределение, уважать суверенитет и территориальную целостность Беларуси", - заявила она.

Переговоры с властями республики

Оппозиция готова выдвинуть своих представителей для переговоров с властями, добавила она. "Я заявляю о готовности вступить в переговоры с властями. Мы готовы назвать наших переговорщиков", - заявила она.

Тихановская также отметила, что белорусская оппозиция выступает за привлечение к переговорам с властями международных посредников. "Мы приветствуем посредническую роль международных организаций для содействия диалогу", - сказала она. При этом Тихановская напомнила, что ранее инициировала создание Координационного совета оппозиции, однако власти, по ее словам, выступают с угрозами в адрес его участников.