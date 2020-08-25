Школу сдадут раньше срока - к 1 сентября 2021 в Болотном. Она строится по поручению президента

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников побывал на стройплощадке будущей школы, кроме того посетил детский сад районную стоматологическую службу, капитально отремонтированную за счет регионального бюджета.

Новую школу в Болотном сдадут на три месяца раньше срока – к 1 сентября 2021 года, доложили губернатору Травникову

В ходе рабочей поездки в Болотнинский район Губернатор Андрей Травников вместе с депутатами Законодательного Собрания проконтролировал исполнение поручений, данных ранее, во время визитов в район в 2018-2019 годах.

Губернатор Андрей Травников и Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив посетили в городе Болотное площадку строительства средней общеобразовательной школы №4.

По поручению Президента РФ Владимира Путина по итогам обращения к нему на личном приёме в режиме ВКС жителей г. Болотное, и по поручению Губернатора Новосибирской области от 18.08.2018 года на строительство объекта «Здание школы Болотнинского района г. Болотное» предусмотрены средства бюджета Новосибирской области в сумме 530 млн рублей. Здание школы по ул. Ремесленная рассчитано на 750 мест и будет состоять из трёх трёхэтажных блоков.

Прежний планируемый срок сдачи – декабрь 2021 года. Однако производители работ заверили Губернатора, что сдадут новый объект образования досрочно – к 1 сентября следующего года. Это станет возможным благодаря заблаговременному получению проектно-сметной документации – ещё до сноса прежнего, обветшавшего здания школы.

Андрей Травников высоко оценил организацию работы на стройплощадке будущей школы, а также поручил обратить особое внимание на качество и практичность внутренней отделки – «чтобы потом не пришлось каждый год стены водоэмульсионкой подкрашивать». Губернатор подчеркнул, что все объекты, которые он посетил в Болотнинском районе, по чьей бы инициативе они ни реализовывались – это объекты, необходимые людям.

«Изначально об их реализации просили жители Болотного. По всем объектам всё воплощается в жизнь в достойные сроки и с хорошим качеством. Кроме того, сегодня мы обязательно поймём, какие новые наказы формируют следующую программу действий на ближайшее время», – отметил Губернатор.

Андрей Шимкив подчеркнул: «Можно только порадоваться, как в Новосибирской области работает закон об исполнении наказов избирателей. Нам завидуют многие регионы. Это – настоящий рабочий закон. Газификация, дороги, школа, детсад – всё вошло в этот закон. Благодарю за активность и неравнодушие и жителей Болотнинского района, и депутатов, которые настойчиво продвигают эти наказы».

Заместитель Председателя Законодательного Собрания Новосибирской области Валерий Ильенко подтвердил, что долгожданная школа была в числе наказов избирателей, потребность в ней назрела давно, и вскоре она станет не только новым образовательным учреждением, но и новым культурным центром города Болотное. В школе будет работать актовый зал на 390 мест.

Депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Александр Шпикельман отметил, что стройплощадка новой школы – образец строительства, настолько на ней чисто и хорошо всё организовано. «Работы ведутся быстро, и эта школа станет украшением Болотнинского района».

Также по поручению Губернатора от 18.08.2018 года о реконструкции здания под стоматологическую службу в рамках программы «Проведение капитального и текущего ремонта зданий (сооружений, помещений), государственных учреждений Новосибирской области, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области в 2019 году» было выделено 4,4 млн рублей из областного бюджета на укрепление материально-технической базы учреждения, а именно – на капитальный ремонт стоматологических кабинетов. Капремонт завершён в феврале 2020 года.

Кроме того, Губернатор посетил новый детский сад «Сказка». Детсад построен в рамках долгосрочной целевой программы «Строительство и реконструкция объектов образования Новосибирской области на 2013-2015 годы» и рассчитан на 230 мест. В саду работают 10 групп, в числе которых группы общеразвивающей, комбинированной, компенсирующей, оздоровительной направленности. Сейчас это единственное дошкольное учреждение района, осуществляющее приём детей в возрасте с полутора лет.

В рамках реализации национального проекта «Образование», федерального проекта «Успех каждого ребёнка», коллектив учреждения сегодня реализует 4 программы дополнительного образования: «Оздоровительная фитбол-гимнастика», «Голоса XXI века», «Шахматная школа» и «Ментальная арифметика».

Депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Александр Шпикельман подчеркнул, что обеспечение местами в детских садах и школах – безусловный приоритет работы областных органов власти.

Заместитель Председателя Законодательного Собрания Новосибирской области Валерий Ильенко поблагодарил за работу директора детсада Людмилу Нетелеву, отметив, что руководитель детского сада – человек, который болеет за дело душой. «Можно построить всё, но сплочённый коллектив и привлекательность учреждения – заслуга директора и её команды», – подчеркнул Валерий Ильенко.

В 2021 году перед детским садом «Сказка» за счёт средств депутатского фонда планируется построить автопарковку.

Для справки

Национальный проект «Образование» реализуется в России в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Цели национального проекта «Образование»: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение России в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования; воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Правительства РФ.