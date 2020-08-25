25.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Сурово накажут Ефремова из-за версии с инопланетянами, считает экс-судья

19:11 25.08.2020 Фото: Пресс-службы Пресненского суда
0

Вместо 1,5-2 лет с учетом раскаяния, положительных характеристик и ходатайств известных людей, актеру могут "припаять десятку", за фантастические версии его адвоката.

Сурово накажут Ефремова из за версии с инопланетянами, считает экс судья
Экс-судья предупредил о более строгом наказании для Ефремова за версию об инопланетянах

Если бы Ефремов признал вину и раскаялся, он смог бы выйти на свободу уже через 1,5-2 года. В этом уверен бывший судья Александр Меликов, который специализируется на делах, связанных с ДТП.

Сразу после аварии актер на всю страну покаялся и признал вину, однако потом в дело вступил адвокат и, видимо, пообещал оправдательный договор.

«Да, был пьян, да, сел за руль, подробностей не помню, в содеянном раскаиваюсь. Следует учесть хорошие характеристики, ходатайства известных друзей. Такая тактика защиты — единственно возможная в сложившейся ситуации», — объяснил Меликов в интервью Legal.Report.

При такой линии защиты Ефремов смог бы не только отсидеть минимальный срок из возможных, но и «сохранить лицо», что особенно важно для него, как для артиста и публичной личности. Однако Эльман Пашаев решил действовать по-другому.

По мнению Меликова, версии «об инопланетянах» и другие сверхъестественные объяснения случившегося не помогут Ефремову, а наоборот, усугубят его положение. Ему могут назначить десять лет в колонии со слабой надежной на досрочное освобождение через пять лет.

Ранее стало известно, что Ефремов снова заключил соглашение с Эльманом Пашаевым, хотя ранее отказался от сотрудничества с ним. Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский утверждает, что таким образом подсудимый пытается тянуть время.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Сколько получит Ефремов?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Суды оштрафовали "вышибал" долгов на 235 млн рублей. Коллекторов за год возьмет в свои руки ФССП
19:40 25-08-2020
Суды оштрафовали
Кто может повторно заразиться COVID-19, рассказали в Минздраве
19:19 25-08-2020
Кто может повторно заразиться COVID-19, рассказали в Минздраве
Сурово накажут Ефремова из-за версии с инопланетянами, считает экс-судья
19:11 25-08-2020
Сурово накажут Ефремова из-за версии с инопланетянами, считает экс-судья
Школу сдадут на 3 месяца раньше срока - к 1 сентября 2021 года в Болотном
18:57 25-08-2020
Школу сдадут на 3 месяца раньше срока - к 1 сентября 2021 года в Болотном
"Народ не признал": О фальсификации выборов в Белоруссии заявила Тихановская Европарламенту
18:45 25-08-2020
Украла с зарплаты учителей 950 тыс. рублей и получила 2 года условно бухгалтер школы в Новосибирской области
18:38 25-08-2020
Украла с зарплаты учителей 950 тыс. рублей и получила 2 года условно бухгалтер школы в Новосибирской области
Ожила на собственных похоронах умершая 12-летняя девочка
18:26 25-08-2020
Ожила на собственных похоронах умершая 12-летняя девочка
Эти 3 знака зодиака всегда недооценивают себя в отношениях и тянут лямку, которую давно пора бросить
18:17 25-08-2020
Эти 3 знака зодиака всегда недооценивают себя в отношениях и тянут лямку, которую давно пора бросить
Путин отравил Навального? "Это пустой шум и несерьезно", заявили в Кремле 1
18:17 25-08-2020
Путин отравил Навального?
БердскЗа возгорание на Хилокской мусорной свалке возбудила дела прокуратура Новосибирска
18:04 25-08-2020
За возгорание на Хилокской мусорной свалке возбудила дела прокуратура Новосибирска