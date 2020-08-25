Сурово накажут Ефремова из-за версии с инопланетянами, считает экс-судья

Вместо 1,5-2 лет с учетом раскаяния, положительных характеристик и ходатайств известных людей, актеру могут "припаять десятку", за фантастические версии его адвоката.

Экс-судья предупредил о более строгом наказании для Ефремова за версию об инопланетянах

Если бы Ефремов признал вину и раскаялся, он смог бы выйти на свободу уже через 1,5-2 года. В этом уверен бывший судья Александр Меликов, который специализируется на делах, связанных с ДТП.

Сразу после аварии актер на всю страну покаялся и признал вину, однако потом в дело вступил адвокат и, видимо, пообещал оправдательный договор.

«Да, был пьян, да, сел за руль, подробностей не помню, в содеянном раскаиваюсь. Следует учесть хорошие характеристики, ходатайства известных друзей. Такая тактика защиты — единственно возможная в сложившейся ситуации», — объяснил Меликов в интервью Legal.Report.

При такой линии защиты Ефремов смог бы не только отсидеть минимальный срок из возможных, но и «сохранить лицо», что особенно важно для него, как для артиста и публичной личности. Однако Эльман Пашаев решил действовать по-другому.

По мнению Меликова, версии «об инопланетянах» и другие сверхъестественные объяснения случившегося не помогут Ефремову, а наоборот, усугубят его положение. Ему могут назначить десять лет в колонии со слабой надежной на досрочное освобождение через пять лет.

Ранее стало известно, что Ефремов снова заключил соглашение с Эльманом Пашаевым, хотя ранее отказался от сотрудничества с ним. Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский утверждает, что таким образом подсудимый пытается тянуть время.