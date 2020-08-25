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Кто может повторно заразиться COVID-19, рассказали в Минздраве

19:19 25.08.2020 Фото: pexels.com
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Вторичное заражение коронавирусом возможно ввиду индивидуальных особенностей иммунной системы человека.

Кто может повторно заразиться COVID 19, рассказали в Минздраве
В Минздраве назвали причину повторного заболевания COVID-19

Повторное заражение коронавирусом возможно из-за индивидуальных особенностей иммунной системы, такие случаи крайне редки, заявил РИА Новости главный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

Ранее глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил в видеообращении в соцсети "ВКонтакте", что во второй раз с начала пандемии попал в больницу с диагнозом COVID-19. В первый раз Кара-оол был госпитализирован 25 мая в Республиканскую инфекционную больницу с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. В начале июня он был выписан.

"Случаи повторного заражения новой коронавирусной инфекцией крайне редки. Повторное заражение COVID-19 возможно ввиду индивидуальных особенностей иммунной системы человека. Например, при ослабленном иммунитете возможна недостаточная выработка антител у переболевшего человека", - сказал Чуланов.

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