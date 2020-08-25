Суды оштрафовали "вышибал" долгов на 235 млн рублей. Коллекторов за год возьмет в свои руки ФССП

80 тысяч жалоб поступили приставам за 3,5 года, 50% всех нарушений совершено микрофинансовыми организациями. Путин поручил навести порядок в сфере возврата долгов.

Директор ФССП РФ Дмитрий Аристов на встрече с президентом России Владимиром Путиным

Суды по материалам проверок приставов оштрафовали коллекторов на 235 млн рублей. Об этом сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов на встрече с президентом России Владимиром Путиным 25 августа.

Кроме того, как сообщает сайт Кремля, обсуждался процесс реформирования службы. Отдельное внимание уделили вопросу работы коллекторов.

Дословно

В.Путин: Что с коллекторами собираетесь делать?

Д.Аристов: Коллектор – это достаточно новая функция, которую мы исполняем, практически 3,5 года. Впервые на орган госвласти была возложена обязанность контролировать деятельность так называемых профессиональных взыскателей. Вообще, Владимир Владимирович, на этом рынке возврата просроченных задолженностей с физлиц у нас несколько игроков, так скажем.

Первая – профессиональные коллекторы, за которыми надзор осуществляем мы, их на данный момент 321 организация, с учетом структурных подразделений, филиалов, представительств по всей территории страны их 800, в 59 субъектах они действуют. Это первая. Мы их занесли все в государственный реестр и осуществляем проверку. Нами проведено 1 200 внеплановых проверок, составлено 7 тысяч протоколов, вынесено штрафов судами на 235 миллионов [рублей].

Вторая часть игроков, которых мы не контролируем, самая крупная – микрофинансовые организации, их 1 606 – это без учета структурных подразделений, филиалов и представительств. Они не выполняют основной вид деятельности – взыскание задолженности, он у них дополнительный, поэтому в реестр не вносится по закону, и они пока функционируют в этой части без нашего контроля.

Но по анализу 80 тысяч жалоб, которые нам поступили за 3,5 года – 50 процентов всех нарушений [совершено] именно микрофинансовыми организациями.

В.Путин: В этой связи у Вас предложения какие?

Д.Аристов: Вами даны соответствующие поручения в прошлом году, в мае 2019 года, и сейчас Правительством, Министерством юстиции разрабатывается соответствующий законопроект. Будем предлагать, чтобы микрофинансовые организации и еще кредитные организации вошли тоже в подконтрольную, поднадзорную нам сферу по возврату задолженности.

Соответствующие проекты готовятся, в том числе в рамках регуляторной гильотины, в установленном порядке все решения, все доклады по выполнению Вашего решения будут представлены на Правительстве.

В.Путин: Когда?

Д.Аристов: Очередной срок доклада к 1 октября этого года.

В.Путин: Как Вы думаете, когда этот процесс будет завершен, когда будут приняты все необходимые, в том числе нормативные решения?

Д.Аристов: Думаю, что до конца следующего года эти все решения должны быть приняты, и заработать.