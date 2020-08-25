Шнуров поддержал Навального стихами: после отравления музыкант "за" оппозиционера

Музыкант также отмечает, что методам «товарищей чекистов» могут позавидовать даже Медичи.

Шнуров написал стихотворение о Навальном и «методах товарищей чекистов»

Музыкант Сергей Шнуров в Instsgram опубликовал новое стихотворение, в котором поддержал оппозиционного политика Алексея Навального.

В тексте Шнуров говорит, что до возможного отравления Навального он был к нему «индифферентен», но после случившегося «за». Музыкант также отмечает, что методам «товарищей чекистов» могут позавидовать даже Медичи (династия, правившая во Флоренции).

«Смерть повсюду в виде яда сея.

И невольно тянется рука,

После отравленья Алексея

Перечислить деньги в ФБК», — завершает стихотворение Шнуров.

(ФБК - организация признанная в РФ иностранным агентом).

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, из-за чего самолет совершил экстренную посадку в Омске. Там Навального госпитализировали в городскую больницу, где он впал в кому. Сторонники политика считают, что его отравили, но омские врачи отвергли версию об отравлении. По словам заместителя главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1, куда доставили Навального, Анатолия Калиниченко, ядов или их следов в организме в анализах политика не обнаружили.

22 августа Навального перевезли на лечение в берлинскую больницу

«Шарите». Позже представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сообщил, что власти страны считают «отчасти вероятным» факт отравления оппозиционера, о возможном отравлении сообщили также врачи «Шарите».